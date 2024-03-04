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Didim’de uyuşturucu operasyonu

İHA İHA
04.03.2024 11:55
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Aydın’ın Didim ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Didim’de uyuşturucu operasyonu

Didim’de uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yapılan operasyonda, boyları 60-70 cm uzunluğunda 7 kök Hint Kenevir bitkisi, 0,37 gram tütünle karışık esrar maddesi, 1 adet kurutulmuş vaziyette kenevir bitkisi yetiştirmek için kullanılan bitki yetiştirme kabini, çok sayıda havalandırma, ısıtma ve aydınlatma düzenekleri ele geçirildi. Olayla ilgili C.S. isimli şahıs yakalanırken, şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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