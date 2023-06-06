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Didim’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

06.06.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Didim ilçesinde şüpheli şahısların bulunduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Didim’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde satan şahsa yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Akköy Mahallesi girişinde içerisinde 2 şüpheli şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada, 105 Gram metamfetamin, 224 adet sentetik uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili olarak K.K. ve E.D. isimli şüpheli şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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