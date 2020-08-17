YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Didim’de uyuşturucu operasyonu 8 kişi gözaltına alındı 1 kişi tutuklandı

Didim’de uyuşturucu operasyonu 8 kişi gözaltına alındı 1 kişi tutuklandı

AYDIN HABERLERİ  | 17.08.2020 18:15 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri takibe aldıkları 8 kişiyi gözaltına aldı.

Didim’de uyuşturucu operasyonu 8 kişi gözaltına alındı 1 kişi tutuklandı

Aydın’ın Didim ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri takibe aldıkları 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 8 kişiden 5’i ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken Adliyeye sevk edilen 2 kişiden biri tutuklandı.
Didim KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan takip ve çalışmalar sonucu Çamlık Mahallesi’nde yapılan operasyon ile A.Y, Ü.B, Y.K, U.G, H.S ve K.G isimli şahıslar gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan Ü.B, Y.K, U.G, H.S ve K.G isimli 5 kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, A.Y isimli şahsın yapılan ev ve üst aramasında daralı 156,02 gram metamfetamin maddesi, 3 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 755 TL ele geçirildi.
A.Y isimli şahıs ile ilgili devam eden araştırmalar da şahsa il dışından uyuşturucu getireceği yönünde alınan istihbari bilgi kapsamında M.D isimli şahıs da takibe alınıp yakalandı. M.D.’nin üzerinden 16.84 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilirken adliyeye sevk edilen A.Y. tutuklandı M.D. ise adli kontrol suretiyle serbest bırakıldı.

Didim’de uyuşturucu operasyonu 8 kişi gözaltına alındı 1 kişi tutuklandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Olay paylaşım! Şov yaptı Olay paylaşım! Şov yaptı
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’dan 10 numara transfer

Kayserispor’dan 10 numara transfer

GÜNCELLEME - Bursa'da yerleşim bölgesi yakınında orman yangını

GÜNCELLEME - Bursa'da yerleşim bölgesi yakınında orman yangını

İYİ Parti’de il başkanı Özlem Ural oldu

İYİ Parti’de il başkanı Özlem Ural oldu

İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Koronaya yakalanan Aydınlı vatandaş yaşadıklarını anlattı

Koronaya yakalanan Aydınlı vatandaş yaşadıklarını anlattı

Eren Tozlu'dan BtcTurk Yeni Malatyaspor'a veda

Eren Tozlu'dan BtcTurk Yeni Malatyaspor'a veda

Aydın Namaz Vakitleri 17 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:49
Sabah
06:19
Öğle
13:18
İkindi
17:03
Akşam
20:07
Yatsı
21:30

Aydın Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Pazartesi

Er Eczanesi
Merkez
Metin Eczanesi
Merkez
Ozan Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Ömür Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Aydın’da üretti, tanesini 15 liraya satıyor

Aydın’da üretti, tanesini 15 liraya satıyor

Karacasulu kadın evinde ölü bulundu

Karacasulu kadın evinde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.