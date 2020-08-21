Didim’de uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçedeki uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde ve satışında kullanılan ekipman ele geçirildi.

Didim ilçesi Hisar Mahallesi’nde bulunan bir ikamette uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine Didim KOM Grup Amirliği Ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Y.B isimli şahıs yakalandı. Y.B.’nin yapılan üst aramasında 3 fişek halinde 5.23 gram toz esrar ele geçirildi. Y.B. uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Bir başka ihbarı da değerlendiren ekipler yaptıkları operasyonda bir ikamette; 13 fişek halinde 13.42 gram, 1 paket halinde 78.80 gram olmak üzere toplam 92.22 gram toz esrar, 2 adet çalışır vaziyette hassas terazi, 1 paket kenevir tohumu, 480 Türk Lirası ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından yakalanarak Didim Adliyesi’nde hakim karşısına çıkartılan A.O. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

