YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Didim’de uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor

Didim’de uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor

AYDIN HABERLERİ  | 21.08.2020 10:51 | Son Güncelleme

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçedeki uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçedeki uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde ve satışında kullanılan ekipman ele geçirildi.
Didim ilçesi Hisar Mahallesi’nde bulunan bir ikamette uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine Didim KOM Grup Amirliği Ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Y.B isimli şahıs yakalandı. Y.B.’nin yapılan üst aramasında 3 fişek halinde 5.23 gram toz esrar ele geçirildi. Y.B. uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.
Bir başka ihbarı da değerlendiren ekipler yaptıkları operasyonda bir ikamette; 13 fişek halinde 13.42 gram, 1 paket halinde 78.80 gram olmak üzere toplam 92.22 gram toz esrar, 2 adet çalışır vaziyette hassas terazi, 1 paket kenevir tohumu, 480 Türk Lirası ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından yakalanarak Didim Adliyesi’nde hakim karşısına çıkartılan A.O. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Lüks otomobiliyle Nişantaşı'nda! İşte yeni aşkı Lüks otomobiliyle Nişantaşı'nda! İşte yeni aşkı
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Namaz Vakitleri 21 Ağustos Cuma

İmsak
04:54
Sabah
06:22
Öğle
13:17
İkindi
17:00
Akşam
20:01
Yatsı
21:24

Aydın Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Cuma

Karataş Eczanesi
Merkez
Kurtulmuş Eczanesi
Merkez
Lal Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
12 yıllık can dostunu bulana ödül verilecek
12 yıllık can dostunu bulana ödül verilecek
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor
Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor
Küçük Bora erkekliğe ilk adımını attı
Küçük Bora erkekliğe ilk adımını attı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.