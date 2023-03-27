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Didim’de vadiyi hafriyatla doldururken yakalandılar

27.03.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Didim ilçesinde döküm alanı dışındaki bir vadiye hafriyat döken firmalara idari işlem uygulandı.

Didim’de vadiyi hafriyatla doldururken yakalandılar

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, çevre ve doğal hayatın korunması maksadıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Denizköy Mahallesi’nde bulunan Atanaj deresi mevkiinin bir bölümünün hafriyat ile gizlice doldurulduğunun belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Fail tespiti için yapılan çalışmada hafriyat döküm alanı dışındaki alanlara değişik zamanlarda döküm için izni olmayan 5 kamyon-iş makinesi araç sürücüsü, araçlarıyla döküm yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. 2 hafriyat firmalarına ait kamyonlar; gereği yapılmak üzere ilgili kamu kurumuna bilgi verilerek idari işlem başlatıldı.


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