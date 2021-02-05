Didim’de vatandaşlar dolandırıcılara karşı bilgilendirildi

Aydın’ın Didim ilçesinde polis ekipleri sokak sokak gezerek vatandaşları dolandırıcılık konusunda bilgilendirdi.

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği personeli tarafından ilçemizde halkın yoğun bulunduğu noktalarda ve bankamatik çevrelerinde halkımızı bilinçlendirmek ve bilgilendirmek amaçlı, dolandırıcılık, ev, iş yeri ve otodan hırsızlık, 155 Polis İmdat hattının kullanımı, cinsel taciz olayları ile ilgili ve araçlar üzerinde şaka ceza makbuzu ile vatandaşımıza bilgilendirme broşürleri dağıtılmış gerekli yerlere bilgilendirme afişleri asılmıştır” denildi.



