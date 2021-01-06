Didim’de yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Aydının Didim ilçesinde yalnız yaşayan 66 yaşındaki kadın evinden ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre; olay Cumhuriyet mahallesi 1027 sokak üzerinde meydana geldi. 2 çocuk annesi 66 yaşındaki Bağdat Gökdinçer’den 4 gündür haber almayan komşuları olayla ilgili yaşlı kadının yakınlarına haber verdi. Kadının evine giremeyen yakınları, durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren emniyet güçleri Gökdinçer’in cansız bedenini buldu.

Emniyet güçlerinin durumu Cumhuriyet Savcılığı’na bildirmesinin ardından yaşlı kadının cansız bedeni otopsi için Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



