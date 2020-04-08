YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Didim’de yol genişletme ve onarım çalışmaları sürüyor

Didim’de yol genişletme ve onarım çalışmaları sürüyor

AYDIN HABERLERİ  | 08.04.2020 07:36 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Didim’in Aytepe Caddesi’ndeki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin, Didim Aytepe Caddesinde sürdürdüğü bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Didim’in Aytepe Caddesi’ndeki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin, Didim Aytepe Caddesinde sürdürdüğü bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Didim Belediyesinin talepleri doğrultusunda başlatılan çalışmalarda Aytepe Caddesinin tüm üst yapısı temizlenerek ilk olarak alt yapı çalışmaları gerçekleştirildi. Başlatılan çalışmalar kapsamında Cadde genişletilirken, halk plajlarına inene yollarda da çalışmalar yapıldı.
Aytepe Caddesinin Yalı Caddesine inen güzergahtaki sıcak asfaltta kaldırılırken, yolun iki tarafındaki kaldırımlarında çalışmalar kapsamında kaldırıldığı görüldü.Yaklaşık 4 kilometrelik çalışmalar kapsamında ekipler yolda düzeltme çalışmaları yaparken, çalışmalar kapsamında bir çok sokak ise trafiğe kapatıldı.
Yaz sezonuna kadar Aytepe Caddesinin modern ve kullanışlı hale geleceğini kaydeden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Bu caddemiz İlçenin yaz döneminde en sık kullandığı yerlerin başında geliyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla ekiplerimizin kısa süre önce başladığı çalışmalarda büyük yol kat etti. Bu cadde tamamlanınca bölgeye ayrı bir hava katacak. Bir çok hak plajı ile otellerin yer aldığı bu bölge bu noktada ayrı bir cazibe yeri olacak. Şu an itibariyle üst yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor ve kısa sürede bu çalışmalar tamamlanarak halkın kullanımına sunulacak” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İspanya'dan sevindiren haber! 88 yaşındaki çift koronavirüsü yendi İspanya'dan sevindiren haber! 88 yaşındaki çift koronavirüsü yendi
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Mersin’de radara yakalanan 309 araca 192 bin lira ceza kesildi

Mersin’de radara yakalanan 309 araca 192 bin lira ceza kesildi

Gölbaşı Belediyesinden böceklere karşı ilaçlama

Gölbaşı Belediyesinden böceklere karşı ilaçlama

Kaymakam Öner, Pazar denetledi

Kaymakam Öner, Pazar denetledi

Eskişehirli olta balıkçıları kaçak ağ atmanın engellenmesini istiyor

Eskişehirli olta balıkçıları kaçak ağ atmanın engellenmesini istiyor

Başkent’te market deposunda yangın

Başkent’te market deposunda yangın

Aydın Namaz Vakitleri 8 Nisan Çarşamba

İmsak
05:12
Sabah
06:36
Öğle
13:15
İkindi
16:53
Akşam
19:45
Yatsı
21:03

Aydın Nöbetçi Eczaneler 8 Nisan Çarşamba

Atasoy Eczanesi
Merkez
Doruk Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Pehlivan Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Güneş Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Nazilli’de kültür sanat günlerine yoğun ilgi

Nazilli’de kültür sanat günlerine yoğun ilgi

ADÜ’de Corona virüsün küresel ekonomiye etkileri konuşuldu

ADÜ’de Corona virüsün küresel ekonomiye etkileri konuşuldu

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.