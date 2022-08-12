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Didim'de zabıta müdürünün silahla yaralanması olayına ilişkin 3 kişi tutuklandı

12.08.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Didim'de zabıta müdürünün silahla yaralanması olayına ilişkin 3 kişi tutuklandı

Didim'de zabıta müdürünün silahla yaralanması olayına ilişkin 3 kişi tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu'nun silahla yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler E.A, M.A.S, A.O, M.G, M.O ve C.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.A, M.A.S. ve M.G. tutuklandı. Diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tedavisine Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde devam edilen Murat Fettahoğlu'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

1 Ağustos'ta, Yeni Mahalle'deki evinden işe gitmek için çıkan Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Ayaklarından tabancayla vurulan Hacıfettahoğlu, sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Didim'de zabıta müdürünün silahla yaralanması olayına ilişkin 3 kişi tutuklandı

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Anahtar Kelimeler:
Yaralama Müdür Zabıta

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