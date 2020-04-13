YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Didim’de zabıtalar sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını karşıladı

Didim’de zabıtalar sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını karşıladı

AYDIN HABERLERİ  | 13.04.2020 14:39 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta sonu İçişleri Bakanlığınca 31 Şehirde yapılan 2 günlük sokağa çıkma yasağının boyunca, Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların ekmek ve diğer ihtiyaçlarını gerçekleştirmek için yoğun bir mesai harcadı.Didim Vefa Destek Grubu bünyesinde, 10 araç ve 30 personel ile gün boyu vatandaşlarımıza hizmet sağlamak için yoğun çaba sarf eden Zabıta Personellerimiz, 10 binin üzerinde ekmek ve birçok farklı ihtiyaç malzemesini evlere ulaştırdı.

Geçtiğimiz hafta sonu İçişleri Bakanlığınca 31 Şehirde yapılan 2 günlük sokağa çıkma yasağının boyunca, Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların ekmek ve diğer ihtiyaçlarını gerçekleştirmek için yoğun bir mesai harcadı.
Didim Vefa Destek Grubu bünyesinde, 10 araç ve 30 personel ile gün boyu vatandaşlarımıza hizmet sağlamak için yoğun çaba sarf eden Zabıta Personellerimiz, 10 binin üzerinde ekmek ve birçok farklı ihtiyaç malzemesini evlere ulaştırdı. 444 81 09 numaralı çağrı merkezimize gelen talepleri değerlendirip yasak boyunca kesintisiz hizmet veren ekiplere teşekkür eden Didimliler, yapılan uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Ortaca’da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü polis ekiplerince yakalandı

Ortaca’da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü polis ekiplerince yakalandı

Din görevlileri yaşlıların tarlalarını sürüp ağaçlarını budadı

Din görevlileri yaşlıların tarlalarını sürüp ağaçlarını budadı

Otomobil ile zabıta aracı çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile zabıta aracı çarpıştı: 1 yaralı

Aydın Namaz Vakitleri 13 Nisan Pazartesi

İmsak
05:03
Sabah
06:29
Öğle
13:14
İkindi
16:54
Akşam
19:49
Yatsı
21:09

Aydın Nöbetçi Eczaneler13 Nisan Pazartesi

Canver Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Merkez
İlke Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Derya Eczanesi
Kusadasi
Yedieylül Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Aydın'da koronavirüs tedbirlerine aykırı taşımacılık yapan sürücüye para cezası

Aydın'da koronavirüs tedbirlerine aykırı taşımacılık yapan sürücüye para cezası

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Başhekim Refik Kunt’un Aydın sevgisi ağır bastı

Başhekim Refik Kunt’un Aydın sevgisi ağır bastı

Kuşadası’nda pazar yerleri açık alana taşındı

Kuşadası’nda pazar yerleri açık alana taşındı

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.