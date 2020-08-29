YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Didim’deki el emeği ürünler büyük beğeni topluyor

Didim’deki el emeği ürünler büyük beğeni topluyor

AYDIN HABERLERİ  | 29.08.2020 10:34 | Son Güncelleme

Didim Medusa Takı Standında görücüye çıkan el emeği göz nuru ürünler büyük beğeni topluyor.Didim Belediyesi tarafından açılan Medusa Takı Standı’na ilgi gün geçtikçe artarak devam ediyor.

Didim Medusa Takı Standında görücüye çıkan el emeği göz nuru ürünler büyük beğeni topluyor.
Didim Belediyesi tarafından açılan Medusa Takı Standı’na ilgi gün geçtikçe artarak devam ediyor. Sergi alanında toplamında 58 stant bulunurken, bu stantlar Didim’de yaz - kış ikamet eden vatandaşlara kura çekimi sonrasında tahsis ediliyor.
Sergide el emeği ile üretilen boncuk, iğne oyası, kolye, bileklik, eşarp, şal, yüzükler, küpeler, tesbih, yağlı boya resimler, el örgüleri, ahşap boyama hediyelikler bulunurken, burada sergilenen el emeği göz nuru ürünler uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.
Yaz sezonu boyunca yerli ve yabancı misafirlerin büyük ilgi gösterdiği ve eylül ayının sonuna kadar aktif olarak faaliyetlerinin sürdürülmesi planlanan Medusa Takı Standı, her gün saat 17.00 ile gece 24.00 arası vatandaşların ziyaret edebilmesi için açık olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adım atacak yer yok! Gündüz plajlar, akşam sokaklar doldu Adım atacak yer yok! Gündüz plajlar, akşam sokaklar doldu
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor forvet transferi yapacak
Kayserispor forvet transferi yapacak
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
GÜNCELLEME - Eskişehir'de devrilen servis otobüsündeki 2 işçi öldü
GÜNCELLEME - Eskişehir'de devrilen servis otobüsündeki 2 işçi öldü
Erdekli vatandaş duyarsız tatilcilerin çöpünden dertli
Erdekli vatandaş duyarsız tatilcilerin çöpünden dertli
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Uzaktan Eğitim Platformu Sağlama Protokolü’nü imzaladı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Uzaktan Eğitim Platformu Sağlama Protokolü’nü imzaladı
İstanbul'dan çaldıkları araçla Kocaeli'de yakalanan şüpheliler tutuklandı
İstanbul'dan çaldıkları araçla Kocaeli'de yakalanan şüpheliler tutuklandı

Aydın Namaz Vakitleri 29 Ağustos Cumartesi

İmsak
05:03
Sabah
06:29
Öğle
13:15
İkindi
16:54
Akşam
19:50
Yatsı
21:10

Aydın Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Cumartesi

Esin Eczanesi
Merkez
Eşiyok Eczanesi
Merkez
Metintaş Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Kusadasi
Sahil Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
İl Sağlık Müdürlüğü’nden Koronavirüs Uyarısı
İl Sağlık Müdürlüğü’nden Koronavirüs Uyarısı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Almanya, aralarında Aydın’ında bulunduğu 4 il için seyahat uyarısını kaldırdı
Almanya, aralarında Aydın’ında bulunduğu 4 il için seyahat uyarısını kaldırdı
Yeniden açılan halı sahalar için "kalp krizi" uyarısı
Yeniden açılan halı sahalar için "kalp krizi" uyarısı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.