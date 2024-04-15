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Didim’deki kazada hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi

İHA İHA
15.04.2024 15:16
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Aydın’ın Didim ilçesinde dün akşam meydana gelen kazada hayatını kaybeden Erdinç Atılgan ve Serap Atılgan çifti Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlanırken, Ayşe Sazboğa ve Yasin Sazboğa çiftinin cenazeleri ise Muğla’da defnedildi.

Didim’deki kazada hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi

Dün akşam saatlerinde Didim’de meydana gelen kazada özel bir firmaya ait A.I yönetimindeki 06 BD 9008 plakalı otobüs ile kavşaktan ana yola çıkan Erdinç Atılgan yönetimindeki 09 AIT 232 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada dünür oldukları öğrenilen Erdinç Atılgan, Serap Atılgan, Ayşe Sazboğa ve Yasin Sazboğa hayatını kaybetmişti.

Didim’de esnaflık yapan 3 çocuk sahibi Erdinç Atılgan ve Serap Atılgan çifti için Didim Merkez Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, bazı belediye meclis üyeleri, oda temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Susam’ın kıldırdığı cenaze namazı sonrasında Atılgan çiftinin cenazeleri Yalıköy Mahallesi’nde defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden Ayşe Sazboğa ve Yasin Sazboğa çiftinin cenazeleri ise memleketi Muğla’ya gönderildi. Ayşe Sazboğa’nın cenazesi Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Kazıklı Mahallesi’nde, Yasin Sazboğa’nın cenazesi ise Fethiye ilçesinde defnedildi.

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