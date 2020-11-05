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Didim’i zehirleyen şahıs ve ormanda oluşturduğu zehir tarlası tespit edildi

AYDIN HABERLERİ  | 05.11.2020 02:07 | Son Güncelleme

Aydın’ın turistik ilçesi Didim’de ormanlık alanda uyuşturucu tarlası oluşturup ürettiği uyuşturucu maddelerin ticaretini yapan bir şahıs Aydın Narkotik ekipleri ve Didim KOM ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalandı.

Aydın’ın turistik ilçesi Didim’de ormanlık alanda uyuşturucu tarlası oluşturup ürettiği uyuşturucu maddelerin ticaretini yapan bir şahıs Aydın Narkotik ekipleri ve Didim KOM ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalandı. Tüm teknik imkanların da kullanıldığı operasyonda polis ekipleri şüphelendikleri şahsın üretim alanını belirleyebilmek için adeta iğne ile kuyu kazdı.
Didim’de durumundan şüphelendikleri M.T. isimli şahsı takibe alan Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve Didim KOM Grup Amirliği ekipleri adeta iğne ile kuyu kazdı. Zaman zaman dağcı gezgin, zaman zaman ise fotoğraf sanatçısı gibi yüzlerce dönüm alanda tarama yapan ekipler, drone aracılığı ile İlçenin tüm ormanlarını da taradı.
İlçedeki ormanlık alanda oluşturulan bölgeyi takibe alan ekipler, hassas burunlu detektör köpeklerle de yetiştirilen uyuşturucuların hassas terazilerle tartılıp paketlendiği bölgeleri de tespit etti.
Havadan drone destekli yapılan operasyon sonucu 15 bin 586 gram esrar ile 36 kök kenevir bitkisi, 1 adet uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen çalışır vaziyette hassas terazi ve kenevir bitkisi yetiştirmekte kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyal ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan M.T. isimli şahıs da ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Sağlamak’ suçundan tutuklandı.
Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.

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