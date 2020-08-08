YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Didim’in geceleri de hareketli

Didim’in geceleri de hareketli

AYDIN HABERLERİ  | 08.08.2020 16:38 | Son Güncelleme

Aydının Didim ilçesinde gündüz sahiller tıklım tıklım dolarken, gece ise yoğunluğun Yalı caddesinde oluştuğu görüldü.Didim’in dünyaca ünlü Altınkum Yalı caddesinin gecesi de gündüzü kadar kalabalık oluyor.

Didim’in geceleri de hareketli

Aydının Didim ilçesinde gündüz sahiller tıklım tıklım dolarken, gece ise yoğunluğun Yalı caddesinde oluştuğu görüldü.
Didim’in dünyaca ünlü Altınkum Yalı caddesinin gecesi de gündüzü kadar kalabalık oluyor. Sıcak havadan bunalanlar deniz esintisiyle beraber cadde üzerinde yürüyüş yaparak serinliyor. Didim’de sıcak havadan bunalanlar gündüz deniz kenarına, gece ise Yalı Caddesi’ne akın ediyor. Cadde üzerinde restoran ve kafeler müşterilerini ağırlarken, müzikli eğlence yerleri caddeye renk katıyor. Kimi tatilcilerin ise plajda oturarak denizin keyfini gece çıkardıkları görüldü.
Başta Belediye Barış Kafeteryası olmak üzere diğer kafeler ise en çok tercih edilen yerler olurken, gezmeyi tercih eden vatandaşlar ise Yalı Caddesi üzerindeki 2 kilometrelik alanda yürüyüş yaparak serinlemeyi tercih ediyor.

Didim’in geceleri de hareketli

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

En Çok Okunan Yerel Haberler

İztuzu sahili Avrupa’nın en iyi plajları arasında gösterildi

İztuzu sahili Avrupa’nın en iyi plajları arasında gösterildi

Hisarcık’ta “Resmi Yazışma Kuralları” semineri

Hisarcık’ta “Resmi Yazışma Kuralları” semineri

Yakıt tankeri köprüden düştü

Yakıt tankeri köprüden düştü

Son yolculuğuna 33 yıl çalıştığı işyerinin önünden uğurlandı

Son yolculuğuna 33 yıl çalıştığı işyerinin önünden uğurlandı

Mamak Belediyesi’nden portatif havuz

Mamak Belediyesi’nden portatif havuz

Okullarda deprem güçlendirme çalışmaları

Okullarda deprem güçlendirme çalışmaları

Aydın Namaz Vakitleri 8 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:38
Sabah
06:11
Öğle
13:19
İkindi
17:07
Akşam
20:18
Yatsı
21:44

Aydın Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Cumartesi

Aka Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Merkez
Kalıpçı Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Samyeli Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Köy meydanında silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

Köy meydanında silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Karadayı Ailesi Söke Eğitim Vakfı’na zeytinlik bağışladı

Karadayı Ailesi Söke Eğitim Vakfı’na zeytinlik bağışladı

Türkiye’nin en büyük mobilya mağazası

Türkiye’nin en büyük mobilya mağazası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.