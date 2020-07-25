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Didim’in işlek caddesine oturma bankları konuldu

AYDIN HABERLERİ  | 25.07.2020 15:21 | Son Güncelleme

Aydının Didim ilçesinde ilçenin en işlek caddesi olan Cumhuriyet caddesinde halkın kullanımı için oturma bankları konuldu.Didim Belediyesi Park ve Bahçeler müdürlüğünce ilçenin en işlek caddesinde oturma alanları oluşturuldu.

Didim’in işlek caddesine oturma bankları konuldu

Aydının Didim ilçesinde ilçenin en işlek caddesi olan Cumhuriyet caddesinde halkın kullanımı için oturma bankları konuldu.
Didim Belediyesi Park ve Bahçeler müdürlüğünce ilçenin en işlek caddesinde oturma alanları oluşturuldu. İlçenin merkezi olan Cumhuriyet caddesindeki kaldırımları dikilen Jakaranda bitkisinin etrafının peyzaj düzenlemesinin yapılmasının ardından, bitkinin çevresine dairesel olarak ahşaptan oturma alanları konuldu. Belediyenin yaptığı yeni çalışma hem vatandaşlardan hem de esnaflarından tam not aldı.
Belediye başkanı Deniz Atabay ilçenin en işlek caddesinde halkın kullanımı için yapılan bankların büyük takdir topladığını belirterek, vatandaşların ve esnafların dinlenme ve sohbet etme anlamında bir eksikliği giderdiklerini kaydetti.

Didim’in işlek caddesine oturma bankları konuldu

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