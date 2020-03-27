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Didimli hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı

AYDIN HABERLERİ  | 27.03.2020 10:47 | Son Güncelleme

Didim Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği üyeleri, ’Evde Kal’ kuralına uyarak haftada 2 gün sokak hayvanlarını beslemeyi unutmadı.Didim Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (DİHAD) üyeleri, HAYTAP ile Migros arasındaki protokolle, süresi dolmuş şarküteri ürünlerini alarak sokak hayvanlarına ulaştıran gönüllüler, sokağa çıkamadıkları için besleme yapamayan bazı Didimlilerin bağışladıkları mamaları ve yemekleri de onlar adına sokaktaki hayvanlara ulaştırıyor.DİHAD Başkanı Birsel Özçelik, üyelerinden sokağa çıkma sınırlandırması kapsamı dışındakilerle, HAYTAP ile yapılan protokolle aldıkları ürünleri dağıtmaya devam ettiklerini ve ‘Evde Kal’an gönüllülerin ‘bağışlarını onlar adına istedikleri bölgelere götürdüklerini belirterek besleme grubundaki üyelerin tüm hijyen kurallarına uyduklarını görevleri tamamlandıktan belirtti.Şehrin değişik bölgelerine araçlarıyla ulaşan hayvan severler sokakta kalan hayvanları tek tek beslerken, çalışmaların belli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Didimli hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı

Didim Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği üyeleri, ’Evde Kal’ kuralına uyarak haftada 2 gün sokak hayvanlarını beslemeyi unutmadı.
Didim Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (DİHAD) üyeleri, HAYTAP ile Migros arasındaki protokolle, süresi dolmuş şarküteri ürünlerini alarak sokak hayvanlarına ulaştıran gönüllüler, sokağa çıkamadıkları için besleme yapamayan bazı Didimlilerin bağışladıkları mamaları ve yemekleri de onlar adına sokaktaki hayvanlara ulaştırıyor.
DİHAD Başkanı Birsel Özçelik, üyelerinden sokağa çıkma sınırlandırması kapsamı dışındakilerle, HAYTAP ile yapılan protokolle aldıkları ürünleri dağıtmaya devam ettiklerini ve ‘Evde Kal’an gönüllülerin ‘bağışlarını onlar adına istedikleri bölgelere götürdüklerini belirterek besleme grubundaki üyelerin tüm hijyen kurallarına uyduklarını görevleri tamamlandıktan belirtti.
Şehrin değişik bölgelerine araçlarıyla ulaşan hayvan severler sokakta kalan hayvanları tek tek beslerken, çalışmaların belli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Didimli hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı

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