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  4. Didimspor, evinden Kuşadası Trabzon’u gole boğdu; 9-1

Didimspor, evinden Kuşadası Trabzon’u gole boğdu; 9-1

AYDIN HABERLERİ  | 20.01.2020 12:07 | Son Güncelleme

Aydın Süper Amatör Küme 1.

Didimspor, evinden Kuşadası Trabzon’u gole boğdu; 9-1

Aydın Süper Amatör Küme 1. Grubun namağlup lideri Didimspor, evinde ağırladığı Kuşadası Trabzon Gençlikspor’u 9-1 mağlup ederek, ikinci devreye 3 puanla başladı.
Aydın Süper amatör küme 1. grubun namağlup lideri Didimspor, sezonun ikinci yarısının ilk haftasında evinde Kuşadası Trabzon Gençlikspor’u ağırladı. Didim Atatürk stadında oynanan maçı Didimspor Kulüp Başkanı Deniz Polat, kulüp idarecileri birlikte izlerken, maçı az sayıda spor sever takip etti.
Güzel havada oynanan maçta Didimspor 29. dakikada Kadir’in attığı golle 1-0 öne geçti. 31. dakikada Kaan skoru 2-0 yaparken 39. dakikada Tolga penaltıyı gole çevirerek skoru 3-0 yaptı. 45. dakika Didimspor’lu Yalçın skoru 4-0 yaptı ve ilk yarı ev sahibi ekibinin 4-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarının hemen başında Tolga kendisinin ikinci takımının 5. golünü kaydetti. Maçın 57. dakikasında Kadir kendisinin ikinci takımının 6. golünü kaydetti. Golden sonra Didimspor atakları durmazken 77. dakikada Kadir kendisinin üçüncü takımının 7. golünü kaydetti. Kuşadası Trabzon Gençlikspor atağında ise top ağlarla buluştu ve skor 7-1 oldu. 80. dakikada Uğur skoru 8-1 yaparken, 90. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Hamit skoru 9-1 yaptı. Didimspor bu skorlar 3 puanın sahibi olurken namağlup unvanını ve liderliğini devam ettirdi.

Didimspor, evinden Kuşadası Trabzon’u gole boğdu; 9-1

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