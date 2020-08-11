YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.08.2020 12:47 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor forması giyen Brezilyalı tecrübeli futbolcu Diego Angelo, yeni sezon öncesi Başkent ekibi Gençlerbirliği ile anlaştı.Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son olarak Hes Kablo Kayserispor forması giyen stoper Diego Angelo il 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

Hes Kablo Kayserispor forması giyen Brezilyalı tecrübeli futbolcu Diego Angelo, yeni sezon öncesi Başkent ekibi Gençlerbirliği ile anlaştı.
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son olarak Hes Kablo Kayserispor forması giyen stoper Diego Angelo il 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon devre arasında Antalyaspor’dan Hes Kablo Kayserispor’a gelen Diego ortaya koyduğu başarılı performans ile dikkat çekti.
Diego Angelo yaptığı paylaşımda, “Kayserispor formasını gururla taşıdığımı bildirmek istiyorum. Kayseri şehri, taraftarı, başkanı, hocası ve futbolcu kardeşlerime, sağlık ekibine ve kulüp çalışanlarına herkese teşekkür ediyorum. Kısa bir macera olsa da hayatım boyunca unutamadığım bir tecrübe oldu benim için. Her zaman kalbimde önemli bir yeriniz olacak. Sevgi ve saygılarımla” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor topbaşı yaptı

Kayserispor topbaşı yaptı

Yangın seferber etti

Yangın seferber etti

Başkan Günel’den "esnafa konser" açıklaması

Başkan Günel’den "esnafa konser" açıklaması

Yatağan’da asker eğlenceleri iptal edildi

Yatağan’da asker eğlenceleri iptal edildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "Projeleri takip ediyorum"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "Projeleri takip ediyorum"

Konya’da kamu araçları İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edildi

Konya’da kamu araçları İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edildi

Kayseri Namaz Vakitleri 11 Ağustos Salı

İmsak
04:08
Sabah
05:41
Öğle
12:48
İkindi
16:36
Akşam
19:45
Yatsı
21:12

Kayseri Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Salı

Betül Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Deva Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elit Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Murat Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Aslım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Sarıalp Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor 34 maçta 40 gol attı

Kayserispor 34 maçta 40 gol attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.