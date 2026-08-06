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Diego Forlan Uruguay Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu

Uruguay Milli Takımı'nda yeni dönem başladı. Uruguay Futbol Federasyonu, ülke futbolunun efsane isimlerinden Diego Forlan'ın A Milli Takım'ın yanı sıra U20 Milli Takımı'nın da teknik direktörlüğüne getirildiğini açıkladı.

Diego Forlan Uruguay Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu
Burak Kavuncu

Uruguay Futbol Federasyonu, milli takımın başına ülke futbolunun efsane isimlerinden Diego Forlan'ın getirildiğini açıkladı. Forlan, A Milli Takım'ın yanı sıra U20 Milli Takımı'nı da çalıştıracak.

URUGUAY'IN YENİ HOCASI FORLAN

Diego Forlan Uruguay Milli Takımı nın yeni teknik direktörü oldu 1

Uruguay Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü duyurdu. Ülke futbolunun unutulmaz isimlerinden Diego Forlan, milli takımın başına getirildi.

Forlan yalnızca A Milli Takım'dan sorumlu olmayacak. 47 yaşındaki teknik adam, aynı zamanda Uruguay U20 Milli Takımı'nı da çalıştıracak.

2010 DÜNYA KUPASI'NIN YILDIZIYDI

Diego Forlan Uruguay Milli Takımı nın yeni teknik direktörü oldu 2

Diego Forlan, futbolculuk döneminde Uruguay Milli Takımı'nın en önemli yıldızlarından biri olmuştu. Özellikle 2010 Dünya Kupası'ndaki performansıyla büyük iz bırakan Forlan, turnuvanın en iyi oyuncusu seçilmişti.

Uruguay formasıyla toplam 112 karşılaşmaya çıkan Forlan, milli takım kariyerinde 36 gol kaydetti.

EFSANE İSİM BU KEZ KENARDA

Diego Forlan Uruguay Milli Takımı nın yeni teknik direktörü oldu 3

Uruguay futbolunun önemli figürlerinden biri olan Forlan, yıllar sonra bu kez teknik direktör olarak ülkesinin milli takımının başarısı için mücadele edecek.

Federasyonun Forlan'a hem A Milli Takım hem de U20 Milli Takımı'nı emanet etmesi, Uruguay'da yeni bir yapılanmanın başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Uruguay
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
iyi topçu
Trabzonspor a hayırlı olsun :))
Efsane Forlan. Luis Suarez-Forlan-Cavani-Caceres-Diego Godin-Diego Lugano 2010 WC kadrosu efsaneydi…
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