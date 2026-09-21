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Beşiktaş'ın yıldızından şoke eden açıklama! "Benim yüzünden yenildik"

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Amedspor'a 3-2 mağlup olarak taraftarını kahreden Beşiktaş'ta, maçın ardından Salih Özcan depremi yaşandı. Siyah-beyazlıların tecrübeli orta sahası, yaptığı çarpıcı açıklamayla son goldeki kritik hatasını itiraf edip tüm camiadan özür diledi.

Beşiktaş'ın yıldızından şoke eden açıklama! "Benim yüzünden yenildik"
Emre Şen
Salih Özcan

Salih Özcan

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Amed Sportif Faaliyetler deplasmanından 3-2'lik şok bir yenilgiyle ayrılan Beşiktaş'ta Salih Özcan, alınan bu beklenmedik mağlubiyetin ardından kameraların karşısına geçerek günah çıkardı.

"AMED'İ OYUNA BİZ ORTAK ETTİK"

Beşiktaş ın yıldızından şoke eden açıklama! "Benim yüzünden yenildik" 1

Mücadelenin ilk yarısında sergiledikleri etkisiz futbola dikkat çeken Özcan, takım olarak yaptıkları hataların altını çizdi. Deneyimli orta saha, "Açıkçası ilk yarı gerçekten biraz yavaş ve kontrolsüz oynadık, çok basit hatalar yaptık. İlk 10-15 dakika rakibi öyle oyuna bıraktık ve özgüvenle maça girdiler. İkinci yarıda ise bence gayet iyi bir reaksiyon verdik" ifadelerini kullandı.

"TAKIMDAN ÖZÜR DİLİYORUM, MAĞLUBİYET BENİM!"

Beşiktaş ın yıldızından şoke eden açıklama! "Benim yüzünden yenildik" 2

Amedspor'un bulduğu son golde yaptığı kritik bireysel hatayla yenilgiye zemin hazırlayan Salih Özcan, faturayı bizzat kendisine kesti. Siyah-beyazlı taraftarlardan af dileyen futbolcu, "Ben son golde gerçekten büyük bir hata yaptım. Takımdan özür dilemek istiyorum. Böyle şeyler maalesef oluyor, olmaması lazım ama bu mağlubiyeti ben kendi adıma alıyorum" sözleriyle büyük bir özeleştiriye imza attı.

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Anahtar Kelimeler:
Salih Özcan beşiktaş
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