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Diego son maçta oynayacak

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.07.2020 09:17 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un defans oyuncusu Diego Angelo, ligin son maçında forma giyebilecek.

Diego son maçta oynayacak

Hes Kablo Kayserispor’un defans oyuncusu Diego Angelo, ligin son maçında forma giyebilecek. Mensah ile oynayamayacak.
Süper Lig’in 32.haftasında Kayseri’de oynanan Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep FK maçında kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Bernard Mensah ile Diego Angelo’nun cezası belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sarı kırmızılı takımın Brezilyalı futbolcusuna 1 maç ceza verdi. Rakibine yaptığı sportmenlik dışı hareket nedeniyle kırmızı kart gören stoper futbolcuya 1 maç ceza verildi. Medipol Başakşehir ile İstanbul’daki maçta görev yapamayacak olan Angelo, ligin son haftasında Kayseri’de oynanacak Trabzonspor maçında takımındaki yerini alabilecek.
Diğer yandan aynı maçta kırmızı kart gören Bernard Mensah ise, Futbol Disiplin Talimatının 43 ve 35/4 maddesi uyarında 2 resmi müsabakadan men ve 8.500 TL para cezası ile cezalandırıldı. Böylece Mensah, hem Medipol Başakşehir hem de Trabzonspor maçlarında görev yapamayacak.

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