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Digor Kaymakamlığı dezenfekte çalışmaları yapıyor

KARS HABERLERİ  | 19.03.2020 17:36 | Son Güncelleme

Digor Kaymakamlığı’nca dezenfekte çalışmaları yapılıyor.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Corona virüsü (Kovid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Digor Kaymakamlığı’nca temizlik çalışmaları ve önlemler alınmaya devam ediliyor.Kaymakam Hakan Enver Zengince’nin talimatlarıyla yürütülen dezenfekte çalışmalarında kamu daireleri ile topluma açık yerler özel giysili elamenler tarafından tek tek dezenfekte edilerek temizleniyor.Digor’da dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Digor Kaymakamlığı’nca dezenfekte çalışmaları yapılıyor.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Corona virüsü (Kovid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Digor Kaymakamlığı’nca temizlik çalışmaları ve önlemler alınmaya devam ediliyor.
Kaymakam Hakan Enver Zengince’nin talimatlarıyla yürütülen dezenfekte çalışmalarında kamu daireleri ile topluma açık yerler özel giysili elamenler tarafından tek tek dezenfekte edilerek temizleniyor.
Digor’da dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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