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Digor taşkın risklerine karşı daha emniyetli hale getirildi

KARS HABERLERİ  | 08.08.2020 10:19 | Son Güncelleme

Digor’da Devlet Su İşleri (DSİ) 24.

Digor’da Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü’nce yapımı tamamlanan ‘2. Kısım Taşkın Koruma Tesisi’nin hayata geçirilmesiyle taşkın riski ortadan kaldırıldı.
Kars’ın Digor İlçesini taşkın zararlarına karşı daha emniyetli hale getirmek, araç, yaya ve hayvan trafiğinin uygun şartlara kavuşturulması ve ilçenin çehresine büyük katkı sunması amacıyla DSİ tarafından yapımını gerçekleştirilen Kars Digor İlçe Merkezi 2. Kısım Taşkın Koruma Tesisi ile Digor ilçemiz taşkın risklerine karşı daha emniyetli hale getirildi.
Yaklaşık 4 milyon liraya mal olan Digor İlçe Merkezi Taşkın Koruma Tesisi kapsamında, Karaköse, Bağbaşı ve Askeriye Derelerinde toplamda bin 900 metre taşkın duvarı, 800 metre taban kaplama, 8 adet menfez, 2 adet yaya geçidi, bin 900 metre korkuluk imalatı yapıldı.
Yapılan çalışmalarla Digor’da yaşanması muhtemel taşkınlara karşı daha emniyetli hale getirilirken, oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilmiş oldu.
Taşkın Koruma Projesi kapsamında Digor taşkına karşı emniyetli hale getirilirken, aynı zamanda ilçenin çehresini değiştirecek ve imara uygun yapılaşmayı da teşvik etmesi bekleniyor.

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