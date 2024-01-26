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Digor’da Aile Destek Projesi hayata geçirildi

İHA İHA
26.01.2024 14:03 | Son Güncelleme:
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Digor Kaymakamlığı’nca hayata geçirilen Aile Destek Projesi çerçevesinde kadınlar ve genç kızlar, mesleki yeterlilik kazanarak aile bütçelerine katkıda bulunacak.

Kars’ın Digor ilçesinde kaymakam Aile Destek Merkezi’nce hayata geçirilen proje çerçevesinde kadınlar ve genç kızlar mesleki yeterlilik kazanarak aile bütçelerine katkı sağlamak, topluma uyum sağlayarak toplumda bütünleşmelerine yardımcı olmak amaçlanıyor.

Ayrıca kadınlar ve genç kızlar, sosyal ve kültürel gelişmelerini devam ettiren, kazandığı mesleki yeterlilik sayesinde özgüven sahibi olan, sağlıklı aile standartlarına ulaşması sağlanarak, toplum ile barışık bireyler olması planlanıyor.

Digor Aile Destek Merkezi’nde açılanacak olan El sanatları, örgü, nakış, tasarım, pasta yapımı sunumu, aşçı yardımcılığı kursu, hasır sepet örücülüğü
Saç bakımı ve yapımı, Kuran-ı Kerim kursu, koruyucu ve önleyici eğitimler alarak hem meslek sahibi olacaklar, hem de boş zamanlarını değerlendirecekler.

Digor Aile Destek Merkezi kayıt yaptırmak isteyenlerin Digor Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na şahsen yapılacak. Gelir düzeyi G sıfır olanlar, (Yeşil kartlı) 18.55 yaş arası genç kızlar ve kadınlar katılabilecek. Kurs malzemeleri ise merkez tarafından karşılanacak.

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