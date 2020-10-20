Digor’da Covid-19 denetimi

Digor’da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Kars’ın Digor İlçesi’nde Kaymakam Enver Hakan Zengince, Belediye Başkanı Nebi Kerenci, Dağpınar Belediye Başkanı Ömer Vargün ve kurum amirleri İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdiği genelge doğrultusunda Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında genel denetim yaptı.

Kaymakam Enver Hakan Zengince, ilçe genelinde denetimlerin aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Kaymakam Zengince, beraberindekilerle birlikte umuma açık yerleri dolaştı. Kafe, restoran gibi yeme içme mekanlarının denetim yapan Zengince, denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında vatandaşları uyardı.



