YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Digor’da Covid-19 denetimi

Digor’da Covid-19 denetimi

KARS HABERLERİ  | 20.10.2020 12:45 | Son Güncelleme

Digor’da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.Kars’ın Digor İlçesi’nde Kaymakam Enver Hakan Zengince, Belediye Başkanı Nebi Kerenci, Dağpınar Belediye Başkanı Ömer Vargün ve kurum amirleri İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdiği genelge doğrultusunda Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında genel denetim yaptı.Kaymakam Enver Hakan Zengince, ilçe genelinde denetimlerin aralıksız devam edeceğini kaydetti.Kaymakam Zengince, beraberindekilerle birlikte umuma açık yerleri dolaştı.

Digor’da Covid-19 denetimi

Digor’da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
Kars’ın Digor İlçesi’nde Kaymakam Enver Hakan Zengince, Belediye Başkanı Nebi Kerenci, Dağpınar Belediye Başkanı Ömer Vargün ve kurum amirleri İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdiği genelge doğrultusunda Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında genel denetim yaptı.
Kaymakam Enver Hakan Zengince, ilçe genelinde denetimlerin aralıksız devam edeceğini kaydetti.
Kaymakam Zengince, beraberindekilerle birlikte umuma açık yerleri dolaştı. Kafe, restoran gibi yeme içme mekanlarının denetim yapan Zengince, denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında vatandaşları uyardı.

Digor’da Covid-19 denetimi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı? Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yörükler Uzunoğlu’nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Yörükler Uzunoğlu’nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Keleş ailesinin acı günü
Keleş ailesinin acı günü
Kastamonu'da evin duvarına çarpan kamyonun şoförü öldü
Kastamonu'da evin duvarına çarpan kamyonun şoförü öldü
Körfez’de mobil atık getirme merkezleri çoğalıyor
Körfez’de mobil atık getirme merkezleri çoğalıyor
Esnaftan öğrencilere hijyen seti
Esnaftan öğrencilere hijyen seti
GÜNCELLEME - Mersin'de sebze meyve halinde çıkan yangında 3 depo hasar gördü
GÜNCELLEME - Mersin'de sebze meyve halinde çıkan yangında 3 depo hasar gördü

Kars Namaz Vakitleri 20 Ekim Salı

İmsak
04:53
Sabah
06:17
Öğle
11:57
İkindi
14:57
Akşam
17:28
Yatsı
18:47

Kars Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Salı

İlay Eczanesi
Merkez
Altun Eczanesi
Kagizman
Saglık Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kars'ta 3 fabrikadan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Kars'ta 3 fabrikadan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; “O yol Kasım’da açılıyor”
Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; “O yol Kasım’da açılıyor”
HDP'lilerden gözaltındaki Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'e destek yürüyüşü
HDP'lilerden gözaltındaki Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'e destek yürüyüşü
Kars Ölçülü köyü karantinaya alındı
Kars Ölçülü köyü karantinaya alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.