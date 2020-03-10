Digor’da kaçak sigara ele geçirildi

Digor’da jandarma ekipleri kaçak sigaraya geçit vermiyor. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda köy bakkallarında kaçak sigara ele geçirildi.

Kars Valiliği kontrolünde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Digor İlçesi Türkmeşen köyündeki bakkal dükkanlarında yapılan kontrollerde iki ayrı bakkalda faturasız ve irsaliyesiz toplam 131 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Bakkallarında kaçak sigara ele geçirilen şüpheliler hakkında 27 Nolu ÖTV kapsamında bin 834 TL idari para cezası kesilirken, İki şüpheli hakkında adli işlem de yapıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.

