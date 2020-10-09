Digor’da köy yollarının yapımı devam ediyor

Digor köy yollarında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Özel İdare Genel Sekreterliği’nce yapılan yol çalışmalarını Kaymakam Enver Hakan Zengince, yerinde görerek yetkililerden bilgi aldı.

Kars’ın Digor İlçesi’nde İl Özel İdaresi genel Sekreterliği’nce yapılan yol çalışmaları vatandaşların yüzünü güldürüyor. Uzun yıllar asfalt yola hasret kalan vatandaşların köylerinin yollarının sıcak asfalt yapılmasıyla çamur, toz ve bozuk yollardan kurtuluyor.

Digor’a bağlı Başköy, Bostankale, Arpalı, Bayırbağ ve Sorguçkavak grup köy yollarında yapılan çalışmaları yerinde gören Kaymakam Zengince, havalar soğumadan, kar yağmadan yol çalışmalarının tamamlanmasını istedi.

Kaymakam Enver Hakan Zengince, ilçeye bağlı köylerde yol ve köy içlerinde kilit parke taş yol yapımlarının devam ettiğini, havalar soğumadan çalışmalarının tamamlanacağını kaydetti.

Kaymakam Zengince ve beraberindekiler, yol çalışmalarını inceledikten sonra bölgeden ayrıldı.



