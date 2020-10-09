YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Digor’da köy yollarının yapımı devam ediyor

Digor’da köy yollarının yapımı devam ediyor

KARS HABERLERİ  | 09.10.2020 16:14 | Son Güncelleme

Digor köy yollarında çalışmalar aralıksız devam ediyor.Özel İdare Genel Sekreterliği’nce yapılan yol çalışmalarını Kaymakam Enver Hakan Zengince, yerinde görerek yetkililerden bilgi aldı.Kars’ın Digor İlçesi’nde İl Özel İdaresi genel Sekreterliği’nce yapılan yol çalışmaları vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Digor’da köy yollarının yapımı devam ediyor

Digor köy yollarında çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Özel İdare Genel Sekreterliği’nce yapılan yol çalışmalarını Kaymakam Enver Hakan Zengince, yerinde görerek yetkililerden bilgi aldı.
Kars’ın Digor İlçesi’nde İl Özel İdaresi genel Sekreterliği’nce yapılan yol çalışmaları vatandaşların yüzünü güldürüyor. Uzun yıllar asfalt yola hasret kalan vatandaşların köylerinin yollarının sıcak asfalt yapılmasıyla çamur, toz ve bozuk yollardan kurtuluyor.
Digor’a bağlı Başköy, Bostankale, Arpalı, Bayırbağ ve Sorguçkavak grup köy yollarında yapılan çalışmaları yerinde gören Kaymakam Zengince, havalar soğumadan, kar yağmadan yol çalışmalarının tamamlanmasını istedi.
Kaymakam Enver Hakan Zengince, ilçeye bağlı köylerde yol ve köy içlerinde kilit parke taş yol yapımlarının devam ettiğini, havalar soğumadan çalışmalarının tamamlanacağını kaydetti.
Kaymakam Zengince ve beraberindekiler, yol çalışmalarını inceledikten sonra bölgeden ayrıldı.

Digor’da köy yollarının yapımı devam ediyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor! Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!
En Çok Okunan Yerel Haberler
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Enfeksiyon tespiti yapan akıllı bebek bezi Migros mağazalarında
Enfeksiyon tespiti yapan akıllı bebek bezi Migros mağazalarında
Sağlık çalışanları Antalya'daki kamplarda buluşuyor
Sağlık çalışanları Antalya'daki kamplarda buluşuyor
Lösemi tedavisi gören Ada'nın "uçma" hayali gerçek oluyor
Lösemi tedavisi gören Ada'nın "uçma" hayali gerçek oluyor
Kazara tüfekle yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Kazara tüfekle yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Kars Namaz Vakitleri 9 Ekim Cuma

İmsak
04:42
Sabah
06:05
Öğle
12:00
İkindi
15:10
Akşam
17:44
Yatsı
19:03

Kars Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cuma

Çelebi Eczanesi
Merkez
Atas Eczanesi
Kagizman
Artaç Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Kars Ölçülü köyü karantinaya alındı
Kars Ölçülü köyü karantinaya alındı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kars’ta kurallara uymayan sürücülere 17 bin lira ceza
Kars’ta kurallara uymayan sürücülere 17 bin lira ceza
Kaymakam Koşal’dan, şehit ailelerine ziyaret
Kaymakam Koşal’dan, şehit ailelerine ziyaret
Kağızman Devlet hastanesinde çocuk doktoru yok
Kağızman Devlet hastanesinde çocuk doktoru yok
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.