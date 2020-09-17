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Digor’da salgınla mücadele toplantısı

KARS HABERLERİ  | 17.09.2020 09:21 | Son Güncelleme

Digor’da Kaymakam Enver Hakan Zengince Başkanlığı’nda Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında değerlendirme toplantısı düzenlendi.Kars’ın Digor İlçesi’nde Kaymakam Enver Hakan Zengince, Başkanlığı’nda Belediye Başkan Vekili İbrahim Azizoğlu, Dağpınar Belde Belediye Başkanı Ömer Vargün, kurum ve daire amirleri ile 12 köy muhtarının katılımıyla Covid-19 mücadele kapsamında alınan tedbirler masaya yatırıldı.Kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesinin önemine vurgu yapılan toplantıda, muhtarlardan bilgilendirildi.Kaymakam Enver Hakan Zengince, salgınla mücadele başarılı olmanın en önemli yolunun maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymadan geçtiğini dikkat çekti.Digor Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Hasancan, Karabağ, Karakale, Köseler, Mahirbey, Saklıca, Sorguçkavak, Sorkunlu, Şenol, Türkmeşen, Varlı, Yemençayır ve Yeniköy muhtarları katılım sağlandı.

Digor’da Kaymakam Enver Hakan Zengince Başkanlığı’nda Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Kars’ın Digor İlçesi’nde Kaymakam Enver Hakan Zengince, Başkanlığı’nda Belediye Başkan Vekili İbrahim Azizoğlu, Dağpınar Belde Belediye Başkanı Ömer Vargün, kurum ve daire amirleri ile 12 köy muhtarının katılımıyla Covid-19 mücadele kapsamında alınan tedbirler masaya yatırıldı.
Kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesinin önemine vurgu yapılan toplantıda, muhtarlardan bilgilendirildi.
Kaymakam Enver Hakan Zengince, salgınla mücadele başarılı olmanın en önemli yolunun maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymadan geçtiğini dikkat çekti.
Digor Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Hasancan, Karabağ, Karakale, Köseler, Mahirbey, Saklıca, Sorguçkavak, Sorkunlu, Şenol, Türkmeşen, Varlı, Yemençayır ve Yeniköy muhtarları katılım sağlandı. Toplantıda salgınla mücadele masaya yatırıldı. Salgınla mücadelede herkes önemli görevler düştüğü vurgulandı.

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