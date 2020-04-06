Digor’da vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

Digor’da 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

Kars’ın Digor İlçesi kaymakamlığınca oluşturulan Digor Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, evinden ayrılma kısıtlaması ve Karantina altında olan vatandaşlar ve 65 yaş üstüne kronik hastalığı olan vatandaşları yalnız bırakmıyor.

Digor Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri belirledikleri vatandaşları gün içerisinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılarken, vatandaşlar da bu vesileyle evlerinde kalıyor.

İhtiyaçları evlerine kadar gelen vatandaşlar uygulamadan memnun, vatandaşlar ihtiyaçlarının gün içerisinde karşılandığını belirterek, yetkililere teşekkür ettiler.

Öte yandan Digor İlçe Kaymakamlığı’nca alınan tedbirlerde olumlu tepkiler alıyor. Yetkililer sürekli vatandaşları uyarırken, vatandaşlar da yetkililerin uyarılarını dinleyerek evlerinde kalıyor.

