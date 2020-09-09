Digor’da yol çalışmaları devam ediyor

Digor’da yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Vali Yardımcısı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Zafer Yiğit, beraberindeki Digor Kaymakamı Enver Hakan Zengince ve İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı ile birlikte Derinözü ve Sorkunlu köyünde devam eden yol çalışmalarını yerinde gördü.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Yiğit, köy yollarını günün koşullarına göre yaptıklarını belirtti. Yiğit, sıcak asfalt, beton asfaltla ve köy içerisinde kilit parke taş yol yaparak devletin tüm imkanlarını vatandaşlar için sefer ettiklerini kaydetti.

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Zafer Yiğit, Kaymakam Enver Hakan Zengince ve İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı ile birlikte çalışmaların yapıldığı Derinözü-Sorkunlu yolun inceledikten sonra bölgeden ayrıldı.

Öte yandan Digor Derinözü-Sorkunlu köy yolunun kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor. Yol çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte köylülerin yol çilesi de sona ermiş olacak.

