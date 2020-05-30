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Digor’un çehresi değişiyor

KARS HABERLERİ  | 30.05.2020 11:46 | Son Güncelleme

Yıllardır hizmete hasret kalan Digorlular AK Partili belediye ile hizmet gördü.

Yıllardır hizmete hasret kalan Digorlular AK Partili belediye ile hizmet gördü. Belediye son olarak Merkez Mahallesi’nde altyapı ve yol çalışmaları başlattı.
Yıllarca oy verdikleri HDP’li, belediyeden hizmet alamayan Digorlular, önce kayyum ve şimdi de AK Partili Belediye ile hizmet görmeye başladı. 2014 seçimlerinde göreve başlayan ve hizmet yapmayan HDP’li belediye başkanının yerine kayyum atanmasıyla devlet yatırımlarıyla buluşan Digor 2019 yerel seçimlerinde görevi devralan AK Partili Belediye Başkanı Nebi Kerenciler’in göreve başlamasıyla hizmetleri görmeye devam etti.
Digor Belediye Başkanlığı’nca yıllardır el değmeyen, hizmet ve alt yapı götürülmeyen Merkez Mahallesi Bağlar Sokak ve Derinöz Köyü yolunda alt yapı ve yol yapım çalışması başlatıldı. Merkez Mahallesi Bağlar Sokak ve Derinöz Köyü yolunda yaklaşık 20 bin metrekare kilit parke yol ve kaldırım yapılıyor.
Başkan Kerenciler, yapılan yol çalışmalarını görmek için bölgeye geldi. Kerenciler, yürütülen çalışmalarla bilgi aldı.
Digor Belediye Başkanlığı’nca yapılan yol, kaldırım, içmesuyu şebekesi, kanalizasyon şebekesi, park ve bahçelerde yürütülen çalışmalarının 2020 yılı sonuna kadar bitirilerek hizmete sokulması planlanıyor.

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