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Dijital çağa uyumlu geniş kapsamlı kütüphane Safranbolu’ya kazandırılıyor

KARABÜK HABERLERİ  | 15.12.2020 15:58 | Son Güncelleme

Safranbolu’nun yıllardır ihtiyaç duyduğu, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin de uzun süredir üzerinde çalışılmasını istediği, dijital çağa uyumlu yeni nesil ve klasik kütüphaneciliği de içinde barındıran geniş kapsamlı kütüphane Safranbolu’ya kazandırılıyor.Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde yer alan, uzun süredir hazırlıkları devam eden kütüphanede çalışmalar hızlandırıldı.

Safranbolu’nun yıllardır ihtiyaç duyduğu, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin de uzun süredir üzerinde çalışılmasını istediği, dijital çağa uyumlu yeni nesil ve klasik kütüphaneciliği de içinde barındıran geniş kapsamlı kütüphane Safranbolu’ya kazandırılıyor.
Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde yer alan, uzun süredir hazırlıkları devam eden kütüphanede çalışmalar hızlandırıldı. Kentte eksikliği hissedilen geniş kapsamlı kütüphane ihtiyacının karşılanacağı, bilgisayar üzerinde dijital kitapların yer aldığı, klasik kitapların yanı sıra Safranbolu’ya ait kaynak kitapların da bulunacağı kütüphane için çalışmalarda sona gelindi.
Safranbolu’nun modern kütüphanesi için geri sayım başladı. Belediye’nin kendi Ahşap Atölyesi’nde imalatı yapılan mobilyalarla dizayn edilen hazırlıkların sonuna yaklaşılan kütüphanede incelemelerde bulunan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’ye, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Yıldırım eşlik etti.
Özellikle gençlerin araştırmalarına ve okumalarına zengin içerik sunan kütüphane kısa süre sonra halkın hizmetinde olacak ifadelerine yer veren Başkan Köse, “Geçtiğimiz dönemde hayata geçirdiğimiz projelerden geriye kalan, halkımızın yüzündeki tebessüm ve gözlerinde gördüğümüz ışık oldu. Biz o tebessümü kaybetmemek ve o ışığı söndürmemek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Gelecek nesillere emanet edeceğimiz kütüphanemiz şimdiden hayırlı olsun’’ dedi.

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