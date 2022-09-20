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Dijital Dönüşüm Ofisinden "DIGIATHON 2022" etkinliğiyle blokzincir hamlesi

20.09.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç: - "Kamu ve üniversitelere blokzincir konusunda sunacağımız teknik altyapıyla yenilikçi blokzincir projelerinin önünü açmayı hedefliyoruz"

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, kamu ve üniversitelere blokzincir konusunda sunacakları teknik altyapıyla yenilikçi blokzincir projelerinin önünü açmayı hedeflediklerini, bu kapsamda ilk adım olarak DIGIATHON 2022 etkinliği gerçekleştireceklerini bildirdi.

Koç, AA muhabirine, blokzincir çalışmaları ve "DIGIATHON 2022" etkinliğine ilişkin bilgi verdi.

Teknolojiye meraklı tüm vatandaşların ilgisini geleceğin teknolojilerinden biri olarak gördükleri blokzincire çekmeyi hedefleyen projelerine bir yenisini daha eklediklerini vurgulayan Koç, "Araştıran, geliştiren ve en önemlisi de üreten bir Türkiye olma yolunda yenilikçi teknolojilerde biz de varız. Kamu ve üniversitelere blokzincir konusunda sunacağımız teknik altyapıyla yenilikçi blokzincir projelerinin önünü açmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi lokalinde açılması planlanan test ağından başlangıçta kamu kurumu ve üniversitelerin yararlanacağını dile getiren Koç, ilerleyen zamanda blokzincir teknolojisine ilgi duyan tüm vatandaşların ücretsiz bu imkandan faydalanabileceğini söyledi.

Koç, projenin ilk adımının "DIGIATHON 2022" etkinliği olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dijital Türkiye sloganıyla çıktığımız yolda, blokzincir becerilerinizle e-Devlet Kapısı hizmetlerine dijital ve yenilikçi çözümler geliştirerek Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkıda bulunmak istiyorsanız sizi Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu'na davet ediyoruz. Blokzincir becerilerine güveniyorsan, Milli Teknoloji Hamlesi ruhuyla e-Devlet'e yenilikçi çözümler üretmek için takımını kur, 'DIGIATHON 2022'de yerini al."

Koç, detayları yakında açıklayacaklarını sözlerine ekledi.

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