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Dijital Eğitim Günleri’nde eğitime dair önemli başlıklar tartışıldı

20.02.2021 13:16 | Son Güncelleme:
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Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seminer Dizisinin ilki olan “Dijital Eğitim Günleri”, 16 ve 17 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen dört oturum ile tamamlandı.2020-2021 Bahar Dönemi boyunca devam edecek olan Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seminer Dizisinin ilki olan “Dijital Eğitim Günleri”, 16 ve 17 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen dört oturum ile tamamlandı.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seminer Dizisinin ilki olan “Dijital Eğitim Günleri”, 16 ve 17 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen dört oturum ile tamamlandı.
2020-2021 Bahar Dönemi boyunca devam edecek olan Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seminer Dizisinin ilki olan “Dijital Eğitim Günleri”, 16 ve 17 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen dört oturum ile tamamlandı. Dijital eğitime dair önemli konu başlıklarının, uzman öğretim elemanları tarafından derinlemesine ele alındığı seminer dizisinin açılış konuşması Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal tarafından gerçekleştirildi. Rektör Erdal açılış konuşmasında, pandeminin pozitif etkilerinden birisinin eğitimde verimliliğin artması olduğunu belirtirken, özellikle lisans üstü eğitimin ve araştırmaların canlı tutulması için bu tür seminer dizilerinin sürekliliğinin sağlanması gerektiğini ifade etti.
16 Şubat Salı gününün ilk oturum konuşmacısı Dr. Öğr. Üyesi Mesut Aydemir, “Acil Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğrenme Yönetim Sistemlerinin Rolü ve Önemi” başlığı altında Mergen Öğrenme Yönetim Sisteminin özelliklerini ve bu araçların hangi amaçlarla kullanılabileceğini aktardı. İkinci oturumun konuşmacısı Öğr.Gör. Aysun Güneş “Çevrimiçi Eğitimde Web 2.0 Araçları” başlıklı konuşması çerçevesinde, öncelikle yaşadığımız süreçte karşılaştığımız zorlukların altını çizmekle birlikte, uzaktan eğitimin artık yeni normalimiz haline gelmeye başladığını ve bu nedenle derslerin tasarımı ve uygulanmasında da önemli değişikliklere ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Güneş konuşmasında, bu çerçevede kullanılabilecek Web 2.0 araçlarını tanıtarak, bunlar aracılığı ile uzaktan eğitim süreçlerinin nasıl çeşitlendirilebileceği ve zenginleştirilebileceğini örneklerle anlattı.
Seminer kayıtlarına ilgi duyan herkes ulaşabiliyor
17 Şubat Çarşamba günü ise ilk oturumun konuşmacısı olan Dr. Öğr. Üyesi Ela Akgün Özbek, “Tasarımdan Uygulamaya Uzaktan Eğitim ve Dijitalleştirilmiş Öğrenme Süreçleri” başlıklı konuşmasında uzaktan eğitimin gereklilikleri ve bu yeni gereklilikler çerçevesinde derslerimizin nasıl planlanabileceği ve yürütülebileceği konularında zengin bir sunum gerçekleştirdi. Son konuşmacı olan Dr. Öğr. Üyesi Erdem Erdoğdu ise yaşanan pandemi sürecinde uzaktan ve işbirlikli çalışmanın zorluklarının üstesinden gelmek için kurumlara yardımcı olacak “Çevrim İçi Belge Yönetim” üzerine bir sunum gerçekleştirdi.
Acil uzaktan öğretimden gerçek anlamda “uzaktan eğitime” geçebilmek için ders tasarımından öğrenme yönetimi sistemlerine, web araçlarının kullanımından uzaktan eğitim ders uygulamalarına değin pek çok önemli başlığın tartışıldığı seminerin kayıtlarına ilgi duyan herkes, Anadolu Üniversitesi YouTube kanalından veya Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasından da (http://ana.do/3hm) ulaşılabilecek.

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