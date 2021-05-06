Dijital eğitimin, öğrenci ve velilerin hayatının bir parçası olması bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, dijital eğitimin, bundan sonra öğrenci ve velilerin hayatının bir parçası olacağını belirterek, "Pandemi sonrası dünyada dijital eğitim ve yüz yüze eğitimin bir arada yürütüleceği hibrit modelin yaygınlaşacağı öngörülüyor." ifadesini kullandı.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dağ, salgın döneminde yaygınlaşan dijital eğitimin etkileri ve gelecekteki yerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pandemi sonrası dünyada dijital eğitim ve yüz yüze eğitimin bir arada yürütüleceği hibrit modelin yaygınlaşacağı öngörüsünde bulunan Dağ, şunları kaydetti:

"Biz de dijital eğitim dönüşümlerine 12 yıl önce başladık. 3 yılı aşkın süredir de tüm kademelerimizde dijital eğitim platformumuz Metodbox'ı kullanıyoruz. 2020'nin mart ayında uzaktan eğitime geçildiğinde, altyapı olarak zaten bu sisteme hazırdık ve ana platformumuz Metodbox ile aksatmadan eğitimlerimize devam ettik. Mayıs 2020 itibarıyla eğitim entegrasyonu olan ilk görüntülü görüşme platformu SeeMeet'i derslerimizde kullanmaya başladık. Bundan böyle eğitimde dijital yöntem hayatımızın bir parçası olacak. Pandemi sona erse dahi eğitimde dijital dönüşüm aynı ivmeyle gelişim gösterecektir.