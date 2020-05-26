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Dijital Enerji Forumu'20

ANKARA HABERLERİ  | 26.05.2020 14:37 | Son Güncelleme

EDİDER Başkanı Prof. Dr. Kamil Çağatay Bayındır: -"Koronavirüs salgını yenilenebilir enerjiye geçişi daha da hızlandırabilir" - "Türkiye'de enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanımında, dijitalleşme önem kazanıyor"

Enerjide Dijitalleşme Derneği (EDİDER) Başkanı Prof. Dr. Kamil Çağatay Bayındır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada ekonomileri ciddi şekilde etkilediğini belirterek, "Bu durum enerjiye olan talebi de azaltı, kısa vadede yatırımlarda doğal olarak yavaşlama bekleniyor. Bununla birlikte koronavirüs salgını yenilenebilir enerjiye geçişi daha da hızlandırabilir." dedi.

Bayındır, Türkiye'nin internet ortamında gerçekleştirilen ilk forumu olan "Dijital Enerji Forumu'20" etkinliğinin açılışında yaptığı konuşmada, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretiminde daha fazla kullanılmasının, dijital teknolojilerin daha sağlıklı, bilinçli ve verimli kullanılmasıyla mümkün olacağını söyledi.

Salgın sonrası ekonomik toparlanmada, enerji dönüşümü ve yeşil ekonominin, gelişmenin ana lokomotifi olması için dünyada tartışmaların devam ettiğini anımsatan Bayındır, şöyle konuştu:

"Global enerji yatırımları dünyada 2018’de 1,8 trilyon dolar olarak gerçekleştirildi. Elektrik sektörü yatırımları 800 milyon dolar en büyük payı almıştı. Ortalama 2 derecelik sıcaklık artışı senaryosuna uygun enerji dönüşümünü gerçekleştirmek için 2050 yılına kadar, ortalama yıllık 3,5 trilyon dolarlık enerji sektörü yatırımı gerekiyor. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın yayımladığı raporda, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, şebeke yenilenmesi kapsamında 11,6 milyon yeni iş imkanının ortaya çıkacağını ifade ediliyor. Dijitalleşme ve geliştirilecek yerli teknolojik ekipmanlar yüzde 100 yerli ve yenilenebilir enerji hedefinde oldukça kritik unsurlardır."

- Enerjide dönüşüm ihtiyacı

Türkiye'nin enerji verimliliğini, yerli ve yenilenebilir kaynaklarla elektrik üretimini önceleyen milli enerji teknolojilerin geliştirilmesinin önemli olduğunun altını çizen Bayındır, şöyle devam etti:

"Türkiye'de enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanımında, dijitalleşme önem kazanıyor. Türkiye’nin enerji başlığı altındaki 2020 hedeflerini incelediğimizde gelinen nokta itibarıyla olumlu bir ilerleyişin olduğunu görmekteyiz. Söz konusu hedeflerde özellikle yerli ve milli enerji politikalarına ayrı bir önem verilmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2019-2023 Strateji Planı’nda yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının, elektrik kurulu gücünün toplam kurulu güce oranının yüzde 59’dan yüzde 65 seviyesine yükseltilmesi hedeflenmektedir. Aynı stratejik planda enerji sektöründe teknolojik dönüşüm uygulamaları yapılması, enerji alanında Ar-Ge projelerinin gerçekleştirilmesi ve desteklenmesi yer alıyor. Yerli teknolojik ekipman üretiminin artırılması, enerji altyapılarında milli sistemlerin kullanılması gibi hedeflerin bulunması çok önemli ve olumludur."

Bayındır, tüm dünyada hükümetlerin ekonomik toparlanma konusunda enerji kaynaklarının nasıl kullanılacağı ve tüketim alışkanlıklarında ortaya çıkan değişikliklerin, salgın sonrası eğilimle belirleneceğine dikkati çekerek, "Şu an enerjiye olan talep azaldı, kısa vadede yatırımlarda doğal olarak yavaşlama bekleniyor. Bununla birlikte koronavirüs salgını yenilenebilir enerjiye geçişi daha da hızlandırabilir." öngörüsünde bulundu.

Gün boyu sürecek Dijital Enerji Forumu'20 etkinliğine, 32 alanında uzman konuşmacı ve enerji sektörünün çeşitli alanlarından 1000'in üzerinde dinleyicinin katılması bekleniyor.

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