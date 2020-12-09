Dijital gıda fuarı The Fource, gıda sektörünü sanal ortamda buluşturdu

"Beklediğimizin üzerinde bir ilgiyle karşılaştık. Dijitalleşme süreçlerinde en hızlı pozisyon alan ihracatçı birliği olarak tedarik zincirinde yaşanan kırılma ve değişimi kendi lehimize çevirmek için dijital kanalları aktif bir şekilde kullanıyoruz. The Fource ile sektör paydaşlarını sanal gerçeklik ortamında bir araya getirerek bir bilgi ve ticaret köprüsü kurduk. The Fource, çağın ve teknolojinin sağladığı imkanlarla gıda ihracatımıza yeni bir açılım getirdi."

Fuarda 53 gıda şirketinin üç boyutlu stantlar açtığını, yaklaşık 8 bin ziyaretin gerçekleştiğini ve 72 ülkeden 400'ün üzerinde alıcıyla iş görüşmeleri yapıldığını ifade eden Eskinazi, şunları kaydetti:

Salgın döneminde sanal ticaret fuarlarının panzehir niteliğinde olduğunu belirten Eskinazi, The Fource sayesinde Türkiye coğrafyasının sunduğu değerli ham maddeler ve katma değerli gıda ürünlerini tüm dünyadan alıcılara tanıtma fırsatı yakalandığını bildirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi yaptığı açıklamada, 23-27 Kasım tarihlerinde "thefource.org" adresinde düzenlenen gıda fuarının sektör için bilgi ve ticaret köprüsü kurduğunu ifade etti.

İZMİR (AA) - Ticaret Bakanlığının desteğiyle Türkiye İhracat çılar Meclisi (TİM) ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından düzenlenen sanal gıda fuarı The Fource, 72 ülkeden 400'ün üzerinde ithalat çıyı buluşturdu.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep de Türkiye'nin lezzetlerinin dünya sofralarını süslemesi için 2021 yılında da sanal ticaret heyeti organizasyonlarına ağırlık vereceklerini bildirdi.

Salgının kontrol altına alınması sonrasında da pazarlama faaliyetlerini hibrit olarak yürüteceklerini belirten Celep, bölge olarak 5 milyar doları aşan tarım ürünü ihracatını 10 milyar dolar seviyesine ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Açıklamada, fuarların kültürel boyutunun da unutulmadığı, bu kapsamda fotoğraf sanatçısı Lalehan Uysal'ın eserlerinden oluşan "Kurda, Kuşa, Aşa ve Göze" adlı sanal fotoğraf sergisinin de The Fource'da gösterime sunulduğu kaydedildi.

