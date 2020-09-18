Mustafa Saffet Kültür Merkezi’ni tam donanımlı bir stüdyo haline getirerek, etkinlikler ve konserlerin gerçekleştirileceği E-Kültür Merkezi olarak tasarlayan Ataşehir Belediyesi pandemi nedeniyle zor günler geçiren kültür ve sanat dünyasını destekleyecek. Ataşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle zor günler geçiren kültür sanat camiasını desteklemek, Ataşehirlilerin kültür ve sanat faaliyetlerinden kesintisiz yararlanmasını sağlamak için E- Kültür Merkezi’ni hizmete açıyor. Bu amaçla Mustafa Saffet Kültür Merkezi’ni tam donanımlı bir stüdyo haline getiren, Ataşehir Belediyesi konser, tiyatro, söyleşi gibi etkinlikleri E-Kültür Merkezi üzerinden yayınlayacak. Ekim ayı içerisinde faaliyete başlayacak olan E-Kültür Merkezi Youtube, sosyal medya hesapları ve Radyo Ataşehir’den yayın yapacak. Ayrıca tüm etkinlikler ve söyleşilerin podcastlerine de yine bu mecralardan erişilebilecek. Konserler, tiyatro oyunları, edebiyatçılarla söyleşilerin yanı sıra dijital sergiler, “radyo tiyatrosu”, çağdaş sanat buluşmaları da E-Kültür Merkezi aracılığıyla gerçekleştirilecek. Özellikle Ataşehir’de yaşayan tüm sanatçıların “Ataşehir’in Sesleri” projesi ile izleyicilerle buluşması sağlanacak. Pandemi sürecinin başlamasıyla özellikle eğitim ve sanat etkinliklerini dijital ortama taşıdıklarını belirten Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, bu süreçten en ağır etkilenen kesimlerden birinin de sanatçılar olduğunu hatırlatarak, “Yerel yönetimler mağduriyetlerin önüne geçmek için çözümler bulmak zorunda. Özellikle böylesi büyük kriz dönemlerinin sebep olduğu moral çöküntüsü sanat ve kültürün sağlatıcı etkisiyle aşacağımızın da bilinciyle sanatçılarımızı desteklemek mecburiyetindeyiz. Ataşehir Belediyesi E-Kültür Merkezimizin bu sorunu aşmaya katkı sunacağına inanıyorum” dedi.

Dijital konserler

E-Kültür Merkezi, ekim ayı içerisinde genç keman sanatçısı Elfida ve ünlü sanatçı Niyazi Koyuncu konserleri ile faaliyetlerine başlayacak. Konser programları 2021 yılı Haziran ayına kadar sürecek. 29 Ekim’de Cumhuriyetin yetiştirdiği değerli sanatçılar, “Cumhuriyetin Sesleri” etkinliğiyle seyirci karşısına çıkacak. 5-20 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek 5. Ataşehir Uluslararası Klasik Müzik Festivali de E-Kültür Merkezi aracılığıyla izleyiciyle buluşacak. E-Kültür merkezinin düzenli etkinliklerinden biri de çocuk tiyatroları olacak. Ekim ayı boyunca “Kaba Korsan ve Hazine Adası”, “Çikolatalar Ülkesi” yayında olacak.

Radyolu günlerin unutulmazı olan “radyo tiyatrosu”na Ataşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu sanatçıları tarafından yeniden hayat verilecek. Eskiden olduğu gibi herkesi Ataşehir Radyo’nun başına toplayacak olarak radyo tiyatrosunda yayınlanacak ilk eser “Musullu Süleyman”.

Çağdaş sanat buluşmaları

Ataşehir Belediyesi E-Kültür Merkezi’nin “Çağdaş Sanat Bölümü” koordinatörlüğünü bu yıl Prof. Dr. Marcus Graf üstlendi. Graf, E-Kültür Merkezi’nin tasarımı ve hayata geçmesi konusunda Ataşehir Belediyesi’ne destek verirken online olarak bir dizi seminer de hazırlayacak. Graf Ataşehirlilerle başlangıcından günümüze kadar dünya sanat tarihini tartışacak. Ekim’den başlayarak “Edebiyat Akşamları” ile ünlü edebiyatçılar, “Tarih Okulu” ile tarihçiler, “Yazarlar Çocuklarla Buluşuyor” ile yazarlar Ataşehirliler ile buluşacak. Ayrıca Kerem Akça ile “Sinemada Akımlar”, Burak Göral ile “SenaryoYazımı”, Rıza Oylum ile “Dünya Sineması” Haydar Ergülen ile “Şiir” atölyeleri Ekim ayı boyunca E-Kültür Merkezi üzerinden devam edecek.

