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Dijital kütüphane artık İzmirlilerin evinde

İZMİR HABERLERİ  | 09.04.2020 18:12 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Şato Kütüphanesi’ni evlerden erişime açtı.

Dijital kütüphane artık İzmirlilerin evinde

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Şato Kütüphanesi’ni evlerden erişime açtı. Dijital kütüphaneye Bizİzmir web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.
Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için yapılan “Evde kal” çağrılarına büyük ölçüde vatandaşlar uyarken İzmir Büyükşehir Belediyesi, Şato Kütüphanesi’ni evlerden erişime açtı. Dijital kütüphaneye bizizmir.com ve izmir.bel.tr üzerinden erişebiliyor. Dijital kütüphaneye üye olmak isteyen İzmirliler bizizmir.com adresindeki "Duy" menüsüne tıklayıp açılan sayfanın en altına giderek ulaşılabiliyor. En altta bulunan “Online Kütüphane” sekmesinden ya da http://satokutuphanesi.izmir.bel.tr/IZMIRMM adresindeki “Yeni bir hesap oluştur” kısmından sisteme üye olunabiliyor.

Duvarsız kütüphane
Şato Kütüphanesi İzmir’e her türlü kaynağı elektronik ortamlar aracılığıyla sağlamak amacıyla kuruldu. Kütüphane entelektüel teknolojiyi kullanabiliyor ve 7/24 erişime açık. Her gün gelişen bu duvarsız kütüphane engelli bireyler için uygun, her yaştan kullanıcıya açık, eşitlikçi bir platform olarak tarifleniyor. Dijital kütüphane veri tabanında pek çok alanda telifli kitaplar, e-kitaplar, dergiler ve makaleler bulunuyor.

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Aliaga
Türkan Eczanesi
Balcova
Yeni Gökşen Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Murat Eczanesi
Bayrakli
Şark Eczanesi
Bayrakli
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