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Dijital Liderler Mersin’de Projesi 2021’de de Mersin’e yön veriyor

12.01.2021 10:04 | Son Güncelleme:
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Dijital Liderler Mersin’de Projesi 2021’de de Mersin’e yön veriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi’nin yürüttüğü “Dijital Liderler Mersin’de Projesi” ile şu ana kadar 650 kişiyle çevrimiçi 10 program gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi’nin yürüttüğü “Dijital Liderler Mersin’de Projesi” ile şu ana kadar 650 kişiyle çevrimiçi 10 program gerçekleştirildi. Proje, 2021 döneminde de Mersin’e vizyon katmaya devam ediyor.
Kariyer Merkezi, kurulduğu Ekim 2019’dan bu yana 36 kurum ile işbirliği gerçekleştirerek projeler uyguladı. Kariyer Merkezi’nde kayıtlı 16 bin adaya bilgilendirme hizmeti verildi. Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, kamu istihdam kurumu olmadıklarının altını çizerek, adaylarla yapılan görüşmeler doğrultusunda 1153 kişinin işe yerleştiği bilgisini aldıklarını kaydetti. Özada, 2021 yılında da İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu ile vizyoner bir bakış açısı sağlayarak kente yön verdiklerini belirtti. Özada’nın moderatörlüğünü gerçekleştirdiği son çevrimiçi programa özel bir şirketin Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü Alper Girgin ile bir şirketin OEM Kanalı Satış ve İş Geliştirme Direktörü Selin Türkmenoğlu katıldı. Burada konuşan Alper Girgin, dijital dünyanın işgücü piyasası taraflarına avantaj sağladığını belirtti. Dijital dünyadaki yeni nesil iş arama kanallarının son zamanda önem kazandığını vurgulayan Girgin, adayların online iş görüşmelerinde başarı sağlamaları için kameraya bakarak konuşmaları, dikkat dağıtacak sesli bildirimleri kapatmaları ve hikayelerine hazır bir şekilde mülakata katılmalarının önemli olduğuna değindi.
Selin Türkmenoğlu da ilerleyen süreçte büyük ofisler yerine evden çalışma metodunun önem kazanacağını, dijital dönüşümün kurumsal bir kültür haline geleceğini ifade etti. Türkmenoğlu, farklı şirketlerin işbirliklerinin artacağını, insan hayatına yeni uzmanlıkların gireceğini ve hızlı karar alabilen start up’ların avantaj sağlayacağı bir gelecek öngörülerini belirtti.
Mersin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Mualla Yüceol ise dünyada bir değişim sancısı yaşandığını kaydetti. Yüceol, Endüstri 4.0 olarak adlandırılan değişimle ilgili firma uygulamalarında eksiklikler yaşandığını, Kariyer Merkezi’nin bu eksikliği giderdiğini belirtti.

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