Dijital Medya ve Habercilik Derneği Başkanından Twitter açıklaması

Dijital Medya ve Habercilik Derneği Başkanı Ersin İbil, Twitter kısıtlamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, ifade özgürlüğünün kısıtlanmaması gerektiğini ve alternatif bir yol bulunmasını gerektiğin i belirtti.

Son günlerde ülke gündeminde yer alan Twitter kısıtlamalarına ilişkin Dijital Medya ve Habercilik Derneği Başkanı Ersin İbil, bir açıklama yayınladı. İbil Twitter kısıtlamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, ifade özgürlüğünün kısıtlanmaması gerektiğini ve alternatif bir yol bulunmasını gerektiğin i belirtti.

Terör örgütüne geçit veren bu mecralar neden aynı özgürlüğü Soylu ve Bahçeli’ye tanımadı?

Ersin İbil Twitter’ın uyguladığı kısıtlamalara ilişkin olarak, “Bilindiği gibi dijital medyanın önemi artık her alana sirayet etmiş durumda. Son günlerde Twitter tarafından uygulanan kısıtlamalar ile devletler üzerinde sağlanmaya çalışan baskılara hepimiz şahit olduk. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde Donalp Trump’a ve birtakım vatandaşlara uygulanan tweet kaldırma ve kısıtlama maalesef ülkemizde de yaşandı. Her türlü propaganda ve örgütlenmeye kucak açan Twitter mecrası, ne oldu da önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ayrından da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kısıtladı? Bir taraftan terör örgütüne geçit veren bu mecralar neden aynı özgürlüğü Soylu ve Bahçeli’ye tanımadı? Siyasilerin yanı sıra birçok vatandaşın da hesapları askıya alınarak ifade özgürlükleri elinden alındı. Bu durumda asıl konuşulması gereken, bireylerin kendilerini ifade etmesi için açılmış bu platformun son uygulamaları ile bunun aksi yönde bir grafik çizmesidir. İfade özgürlüğü tam da bu noktada sorgulanmalıdır” dedi.