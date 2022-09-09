Dijital Öğretmenler Projesi'nin yeni dönemi için 81 ilden başvuru alınıyor

İSTANBUL (AA) - ING Türkiye, Habitat Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliği ile ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin dijital okuryazarlık becerileri edinmelerini hedefleyen Dijital Öğretmenler Projesi'ne yeni eğitim dönemi için başvurular başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında artık Türkiye çapında 81 ilden başvuru yapılabilecek.

Bugüne kadar gerçekleştirilen 4 dönem boyunca 4 bin öğretmenin dijital beceriler edinmesine katkıda bulunan projeyle öğretmenlerin yüz yüze ve uzaktan eğitimde yararlanabilecekleri dijital okuryazarlık becerileri edinmeleri ve bu becerileri binlerce ilkokul–ortaokul öğrencisine aktarmaları hedefleniyor.

Daha önceki dönemlerinde belirli illerden başvuru alınan projeye bu dönem itibarıyla Türkiye'nin 81 ilinden 20 Ekim'e kadar proje web sitesinden başvurulabilecek, ardından eğitim almaya hak kazanan 1000 öğretmen belirlenecek.

Proje ile dijital vatandaşlık ve güvenlik, eleştirel düşünme ve ölçme & değerlendirme, yaratıcılık ve görsel tasarım, infografik, video ve fotoğraf oluşturma ve düzenleme, etkili sunum hazırlama içerikleri öğretmenlere aktarılacak.

- Projenin ilk fazı 7 hafta sürecek

İki fazdan oluşan projenin ilk fazı 7 hafta sürecek. Çevrim içi canlı ve video derslerden oluşacak ilk fazın ardından seçilecek 100 öğretmene sağlanan VR gözlüklerle birlikte sanal ve artırılmış gerçeklik üzerine ileri seviye eğitim sağlanacak. Eğitime katılan öğretmenlere sertifika verilecek.

Proje, teknolojiyi daha etkili ve verimli bir eğitim sunmaları için bir kaldıraç olarak kullanmak üzere öğretmenlerin ellerindeki araçları çeşitlendirmeyi amaçlıyor.

Canlı ve asenkron derslerle öğretmenlerin dijital okuryazarlık becerilerinin gelişimine destek verilirken, öğretmenler eğitim öğretim süreçlerinde kullanabilecekleri pek çok dijital teknolojiyi ilgili kavramsal çerçeve içinde öğrenme ve birinci elden deneyimleme fırsatı yakalıyor.

Proje etki raporuna göre aynı zamanda katılımcı öğretmenlerin dijital teknolojileri kullanma becerilerinin ve kendilerine olan öz güvenlerinin arttığı, öğrendiklerini derslerinde öğrencilerini de sürece dahil ederek uygulamaya geçirdikleri tespit edildi.

Projeye, tüm illerden, MEB'e bağlı sözleşmeli veya kadrolu ilkokul ve branş öğretmenleri https://dijitalogretmenler.com/basvuru/ adresi üzerinden başvurabilecek.

Proje kapsamında dijital okuryazarlık eğitimi almak isteyen öğretmenlerin temel bilgisayar bilgilerine sahip olmaları yeterli oluyor. Proje hakkında daha fazla bilgi için https://dijitalogretmenler.com/ sitesi ziyaret edilebiliyor. ​​​​​​​

