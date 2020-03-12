YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Dijital pazarlamayı doğru kullanan kobiler büyüyebilir

Dijital pazarlamayı doğru kullanan kobiler büyüyebilir

ERZURUM HABERLERİ  | 12.03.2020 16:35 | Son Güncelleme

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, dijital pazarlamayı doğru ve etkili kullanarak büyük şirketlerle rekabet etmesi mümkün olabileceği belirtildi.“İşletmelerin dijital pazarlamayı profesyonel ve doğru kullanmaları, verimli bütçe planları ile daha büyük etki yaratmalarına yardımcı olur.” diyen Dijital Pazarlama Uzmanı Cevher Beydilli, “Dijital iletişimin başladığı ana merkez web sitesidir ve web sitesi internet ortamındaki kimliğinizdir.

Dijital pazarlamayı doğru kullanan kobiler büyüyebilir

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, dijital pazarlamayı doğru ve etkili kullanarak büyük şirketlerle rekabet etmesi mümkün olabileceği belirtildi.
“İşletmelerin dijital pazarlamayı profesyonel ve doğru kullanmaları, verimli bütçe planları ile daha büyük etki yaratmalarına yardımcı olur.” diyen Dijital Pazarlama Uzmanı Cevher Beydilli, “Dijital iletişimin başladığı ana merkez web sitesidir ve web sitesi internet ortamındaki kimliğinizdir. Yaptığınız tüm dijital yatırımların sonucunda potansiyel müşterilerinizin sizinle dijital ortamda karşılaşacağı ilk nokta web sitenizdir. Bu yüzden web sitenizin hem tasarım, hem kullanışlılık hem de kullanıcıyı tatmin etmek açısından içerik anlamında olabildiğince iyi ve akıllı telefon, tablet vb. cihazlarla da uyumlu olması gerekir. Öte yandan faaliyet gösterdiğiniz sektörel aramalarda Google arama sonuçlarında üst sıralarda yer almaya yönelik optimizasyon çalışmaları büyük önem taşımaktadır.” diye konuştu.
Sosyal medya mecralarının KOBİ’lerin işinin merkezinde yer aldığını belirten Cevher Beydilli, “Sosyal medya sayfalarını, internet sitesini ve Google işletme bilgilerini güncel tutmayan bir işletme, potansiyel müşterilerini kaçırdığını unutmamalıdır. Sosyal medyayı, internet mecralarını ihmal etmek işletmelerin işleriyle ilgili verecekleri en kötü karar olacaktır. Kobiler artık sınırlı bir pazarda ticarete zorunlu değiller. Kuracakları sanal satış mağazaları ve aktif sosyal medya varlıklarıyla KOBİ’ler tüm Türkiye ve dünyayla ticaret gerçekleştirebilirler.” ifadelerini kullandı.
WhatsApp, canlı destek gibi uygulamaların doğru ve etkili kullanıldığında işletmelerin müşterileri ile doğrudan iletişim kurmasına olanak tanıdığını vurgulayan Beydilli, “İşletmeler, internet sitelerini kullanıcıların aradığını kolay bulacağı ve hızlı etkileşime girebilecekleri şekilde tasarlamalılar. WhatsApp hattı, canlı müşteri temsilcisi gibi basit ama etkili uygulamalar dönüşümleri ciddi oranda artırabilir.” diye konuştu.
İşletmelerin mutlaka bir mobil stratejisi olması gerektiğini söyleyen Cevher Beydilli “Mobil internet trafiği ve akıllı cihaz kullanımı her geçen gün hızla artış gösteriyor. Bu nedenle sitenizin mobil cihazlara uyumlu bir tasarıma sahip olması ve mobil versiyonunun bulunması büyük önem taşıyor.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı!Koronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı!
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

(Özel) Tatvan’daki kaza anı kamerada

(Özel) Tatvan’daki kaza anı kamerada

Çankırı Belediyesinde mesaiye İstiklal Marşı okunarak başlandı

Çankırı Belediyesinde mesaiye İstiklal Marşı okunarak başlandı

Lastik fabrikasında kaza 1 işçi yaşamını yitirdi

Lastik fabrikasında kaza 1 işçi yaşamını yitirdi

Matlı: "İşlenmiş tarım ürünleri ihracatta fırsat"

Matlı: "İşlenmiş tarım ürünleri ihracatta fırsat"

Büyükşehir virüse karşı önlemleri artırdı

Büyükşehir virüse karşı önlemleri artırdı

Erzurum Namaz Vakitleri 12 Mart Perşembe

İmsak
05:01
Sabah
06:24
Öğle
12:30
İkindi
15:48
Akşam
18:25
Yatsı
19:43

Erzurum Nöbetçi Eczaneler12 Mart Perşembe

Ender Eczanesi
Palandoken
Pınar Eczanesi
Yakutiye
Kongre Eczanesi
Yakutiye
Yağmur Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Vücuttaki lekelere dikkat

Vücuttaki lekelere dikkat

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

EKPPS başvuruları 24 Ocak’ta başlıyor

EKPPS başvuruları 24 Ocak’ta başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.