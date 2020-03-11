“Dijital Tarım Teknik Destek Projesi” tamamlandı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan “Dijital Tarım Teknik Destek” projemizin katılım belgeleri törenle verildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, “İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından 2019 Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen “Dijital Tarım” Projemiz tamamlanmıştır. Proje kapsamında “ARCGIS for Desktop Yazılımı Eğitimi”, Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı ile Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüklerimizde görevli 15 mühendisimize, Bilgi Teknolojileri A.Ş. eğitmeni Hatice Korkulu tarafından 60 saat uygulamalı olarak verilmiştir. Dijital Tarım Teknik Destek Projesi sayesinde; İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün çalıştığı paydaşlarla ortak bir iletişim dili oluşturularak, yürütülen iş ve işlemlerin daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesinin önü açılmış; tarımsal yatırımların efektif bir şekilde yönetilebilmesi ve yönlendirilmesi imkânı oluşmuştur. Bütün bunlar kurumsal kapasitemizin arttırılmasına ve sektörün önündeki engellerin kaldırılabilmesi için inovatif çözümler üretilebilmesine de olanak sağlayacaktır. Projede emeği geçen herkese teşekkür eder, projenin çıktılarının ilimiz ve ülkemiz tarımına faydalı olmasını temenni ederim” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Daha sonra İl Müdürü Dr. Emine Sever, tarafından eğitimi başarıyla tamamlayan personellere katılım belgelerinin verilmesiyle program sona erdi.

