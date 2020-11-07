YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. DİKA Genel Sekreteri Alanlı Beytüşşebap’ta incelemelerde bulundu

DİKA Genel Sekreteri Alanlı Beytüşşebap’ta incelemelerde bulundu

ŞIRNAK HABERLERİ  | 07.11.2020 11:50 | Son Güncelleme

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Ahmet Alanlı Beytüşşebap’ta incelemelerde bulundu.Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yapımı devam eden zümrüt kaplıcaları ve olimpik yüzme havuz inşaatlarını incelemek için ziyaret gerçekleştiren DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, Şırnak koordinatörü Murat Katı ile birlikte Belediye Başkanı Habip Aşan’ı ziyaret etti.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Ahmet Alanlı Beytüşşebap’ta incelemelerde bulundu.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yapımı devam eden zümrüt kaplıcaları ve olimpik yüzme havuz inşaatlarını incelemek için ziyaret gerçekleştiren DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, Şırnak koordinatörü Murat Katı ile birlikte Belediye Başkanı Habip Aşan’ı ziyaret etti. İlçede yapımı devam eden projeler ve yapılması planlanan projeler hakkında görüşen heyet daha sonra zümrüt kaplıcalarında yapılan binaları inceledi. Belediye Başkanı Habip Aşan gelen heyetin Beytüşşebap’ta bir çok projeyi hayata geçireceklerini söyledi. Aşan, "İlçemiz bu gün güzel bir gün daha yaşıyor. Yapımı devam eden kaplıcalarımız ve otelleri ziyaret eden DİKA Genel Sekreteri ve heyetine çok teşekkür ederim. İlçemizde bir çok projenin hayata geçmesinde katkısı bulunan DİKA’ya çok teşekkür ederim. İlk günkü gibi hep bizlerle olan değerli büyüklerimiz ilçemizi sahiplendi ve sadece kaplıca değil daha bir çok projeyi hayata geçireceklerini söylediler. Onları ağırlamaktan mutluluk duyduk’’ dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı
Silopi’de ’15 Temmuz’ konferansıSilopi’de ’15 Temmuz’ konferansı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Şırnak Namaz Vakitleri 7 Kasım Cumartesi

İmsak
05:12
Sabah
06:34
Öğle
11:59
İkindi
14:48
Akşam
17:13
Yatsı
18:30

Şırnak Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Cumartesi

Gül Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Cizre
Foria Eczanesi
Beytussebap
Sevgi Eczanesi
Idil
Cudi Eczanesi
Silopi
Deniz Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.