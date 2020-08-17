DİKA, korona virüs salgınının ajans bölgesindeki etkileri ile ilgili rapor hazırladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından Covid-19 salgınının Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerindeki ekonomik ve sosyal etkilerini ortaya koymak amacıyla bir rapor hazırlandı.

DİKA’nın faaliyet gösterdiği TRC3 Bölgesi’ndeki illerde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının sosyo-ekonomik etkilerini araştırmak üzere Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak Yatırım Destek Ofislerinin desteğiyle Araştırma, Strateji Geliştirme ve Planlama Birimi tarafından rapor çalışması gerçekleştirildi. DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı tarafından açıklanan raporda kısa vadede TRC3 Bölgesi’nde ekonomik bazda illerin önde gelen sektörlerine pazar yönelimlerindeki değişimlere ihracat durumlarına, esnaf ve işletmelerin pandemiye kısa vadede verdiği tepkiye; sosyal bazda ise istihdam değişimlerine, dezavantajlı grupların etkilenme durumlarına, sağlık ve eğitim sistemine olan etkisini araştırmak amacıyla hazırlananan raporda, ekonomik açıdan değerlendirildiğinde bu dönemde hiç kuşkusuz dijitalleşme ve e-ticaretin önem kazanması işletmelerin özellikle sosyal medyayı, zoom ve benzeri uygulamaları etkin kullanmalarına, e-ticaret altyapılarını geliştirerek finansman ve müşteriye ulaşmanın yollarını aramalarına yol açtığını gözler önüne serildi. Bölge firmaları bu dönemde işletmelerini kapatmak yerine faaliyetlerini geçici olarak durdurma ve çalışanlarına yönelik kısa çalışma ödeneği desteğinden faydalanma yolunu tercih ettikleri rapora yansıdı. Raporda bölgenin önde gelen sektörlerinden turizm, gıda imalatı, tekstil ve hazır giyim süreçten etkilenmiş olsa da en büyük dalgalanmalar turizm sektöründe özellikle Mardin ilinde yaşandığı tarım sektörü ve gıda imalatında kısa vadede olumsuz bir etkiden bahsetmenin söz konusu olmadığı, hatta bu dönemde karantina uygulaması nedeniyle bireyler arasında artan gıda stoklama faaliyetleri üreticilere olumlu yansıdığı bildirildi. Raporda inşaat işlerinin bölgede kısmi olarak yavaşlasa da özellikle Siirt’te inşaat malzemeleri üreten firmalarının ihracat pazarlarında ciddi değişimler yaşanmadığı belirtildi. Tekstil sektörü incelendiğinde özellikle Batman’da nisan ayı satışlarındaki düşüş ihracattaki talep daralmasına, mayıs ayı değerlerindeki artış ise firmaların ihracat kanallarının daralmasından dolayı iç pazara yönelmesine işaret ettiği rapora yansıdı.

