DİKA kurul toplantısı Batman’da yapıldı

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) 2020 yılı ağustos ayı yönetim kurulu toplantısını Batman’da TPAO Kristal Park’ta yapıldı.

Batman Valisi Hulusi Şahin Başkanlığındaki toplantıya, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkan Vekilleri, DİKA Genel Sekreteri ve STK başkanları katıldı. Toplantı öncesi açıklamada bulunan Batman Valisi Hulusi Şahin “Dicle Kalkınma Ajansının yönetim kurulu toplantısını bugün Batman ilimizde gerçekleştiriyoruz. DİKA’nın çalışmalarını yakinen siz basın mensupları olarakta takip ediyorsunuz. Yeni genel sekreterimiz atandı kendisine hayırlı olsun diyoruz. Özelikle 2019 ve 2020 yılında DİKA açısından hem ekonomi nedeni ve salgın sebebi ile daha spesifik proje çağrıların olduğu iki yıl oldu. Fakat 2021 ile beraber daha geniş çaplı çalışmaların yapılacağı bir döneme gireceğimizi düşünüyoruz. Onun hazırlıklarını yapmak üzere toplandık. Bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

DİKA toplantısında gündemler değerlendirildi. Değerlendirilen gündemler ise şöyle:

"Ajans desteğiyle yürütülmekte olan ve uygulama süreleri sona eren projelerin sahiplerinden gelen süre uzatımı taleplerinin görüşülmesi, projelerin nihai durumları hakkında kurulun bilgilendirilmesi. Ajansın devam etmekte olan 2018 Yılı Mali Destek Programları ile Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) Projeleri ve Güdümlü Projelere ilişkin Nisan-Haziran 2020 dönemi Program İlerleme Raporlarının kurula sunulması. Ajansın 2018 Yılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan “Mardin Gastronomi Müzesi ve Uygulama Merkezi Projesi” konusunda yapılacak olan değişikliklerin görüşülmesi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ajansın iş ve işlemlerinin teftişi hususunun incelenmesi amacıyla görevlendirilen bakanlık müfettişleri tarafından düzenlenen teftiş raporları hakkında kurulun bilgilendirilmesi. Ajansın 2018 Yılı Fizibilite Mali Destek Programı kapsamında Şırnak İl Özel İdaresi tarafından uygulama projeleri ve fizibilitesi hazırlanan Silopi Tekstilkent Projesi hakkında kurulun bilgilendirilmesi. Harcama yetkilisi olan genel sekreter tarafından belirlenen ajans gerçekleştirme görevlileri ile mali karar ve işlemlere ilişkin süreç akım şeması hakkında kurulun bilgilendirilmesi. Genel sekreterlikçe hazırlanan “Ajans 2020 Yılı Personel Alımı” sınav ilan metninin kurul onayına sunulması".

