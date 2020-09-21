YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. DİKA’dan Dara antik kentine 4 milyon liralık destek

DİKA’dan Dara antik kentine 4 milyon liralık destek

MARDİN HABERLERİ  | 21.09.2020 16:06 | Son Güncelleme

Mardin Müze Müdürlüğü tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Dicle Kalkınma Ajansına (DİKA) sunulan Dara Antik Kenti Örenyeri Çevre Düzenlemesi ve Restorasyon Projesi hayata geçiriliyor.Dicle Kalkınma Ajansı’nın yürütücüsü olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2018 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı çerçevesinde, Mardin Müze Müdürlüğü’nün Dara Antik Kenti Örenyeri Çevre Düzenlemesi ve Restorasyon Projesi hayata geçiyor.

Mardin Müze Müdürlüğü tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Dicle Kalkınma Ajansına (DİKA) sunulan Dara Antik Kenti Örenyeri Çevre Düzenlemesi ve Restorasyon Projesi hayata geçiriliyor.
Dicle Kalkınma Ajansı’nın yürütücüsü olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2018 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı çerçevesinde, Mardin Müze Müdürlüğü’nün Dara Antik Kenti Örenyeri Çevre Düzenlemesi ve Restorasyon Projesi hayata geçiyor. Toplam bütçesi 4 milyon lira olan projenin ücretinin tamamının DİKA tarafından karşılanacağı kaydedildi.
Proje, önemli bir turizm odağı olan Dara antik kentini turistlerin rahat ve uygun koşullarda ziyaret etmeleri için kazı, restorasyon, restütisyon, konservasyon, çevre düzenlemesi, ziyaretçi gezi ve karşılama merkezi yapılması çalışmalarını içeriyor. Projeyle birlikte, Mardin için tarihi bir değer olan Dara antik kentinin turizm merkezine dönüşmesine yönelik olarak altyapı hazırlanacak, turistler açısından cazibe merkezi olmasına ve tarihi değerlerin korunmasına hizmet edilecek.
Konu ile ilgili bilgi veren DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, Dara antik kentinin Mardin’in Artuklu ilçesinde yer alan tarihi Mardin yerleşiminden sonra en önemli ikinci turizm destinasyonu konumunda olduğunu söyledi. Alanlı, “Proje, Mardin’in en yüksek potansiyelli ziyaretçi çekim noktalarından biri olan Dara antik kentinin bir kısmında çevre düzenlemesi ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmesi, ören yeri standartlarının yerine getirilmesi, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesini içermektedir. Taşıdığı turizm potansiyeli açısından Mardin’deki en önemli turistik yerlerden biri olması, kent merkezine yakınlığı, köy halkının son otuz yıl içinde Dara’da yapılan çalışmalarda aktif bir şekilde rol alması sonucunda köyde turizm yatırımı yapılmasını talep etmeleri bu alanın seçiminde önemli rol oynamıştır” dedi.
Gerçekleştirilecek olan bu proje ile Mardin’e alternatif çekim noktası oluşturularak Mardin’in turistik cazibesinin artırılması, buna paralel olarak kentteki küçük işletmelerin gelir düzeyinin, istihdam olanaklarının iyileştirilmesi ve ekonomik canlanmanın sağlanması hedefleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En önemli belirtisi baş ağrısı! Tedavi edilmezse öldürüyor En önemli belirtisi baş ağrısı! Tedavi edilmezse öldürüyor
HDP'li başkan tutuklandı!HDP'li başkan tutuklandı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Kemah’ta en düşük Göle’de ölçüldü
Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Kemah’ta en düşük Göle’de ölçüldü
Ceset sordular yaralı bile bulamadılar
Ceset sordular yaralı bile bulamadılar
Kanga beğenilmedi
Kanga beğenilmedi
İl Müdürü Budak, "Yürüyüş yapmalıyız, bisiklet kullanmalıyız"
İl Müdürü Budak, "Yürüyüş yapmalıyız, bisiklet kullanmalıyız"
Bir zamanlar su üstünün en gözde gemileriydi, şimdi söküm için sıra bekliyor
Bir zamanlar su üstünün en gözde gemileriydi, şimdi söküm için sıra bekliyor
Ortaca Köyü içme suyu hattı onarımı tamamlandı
Ortaca Köyü içme suyu hattı onarımı tamamlandı

Mardin Namaz Vakitleri 21 Eylül Pazartesi

İmsak
04:37
Sabah
05:57
Öğle
12:15
İkindi
15:42
Akşam
18:23
Yatsı
19:38

Mardin Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Pazartesi

Yeni Şifa Eczanesi
Artuklu
Atakan Eczanesi
Dargecit
Mazlum Doğan Eczanesi
Derik
Cevher Eczanesi
Kiziltepe
Karadeniz Eczanesi
Kiziltepe
Seyhan Eczanesi
Mazidagi
Seyitler Eczanesi
Midyat
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
MHP Mardin İl Başkanı Bozkuş, Ortaköy mahallesi sorunu için çalışma başlattı
MHP Mardin İl Başkanı Bozkuş, Ortaköy mahallesi sorunu için çalışma başlattı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Aşiret düğününde takılar gelin ve damada değil sandığa atıldı
Aşiret düğününde takılar gelin ve damada değil sandığa atıldı
Sahte Güneş Gözlüğü Kör Edebilir
Sahte Güneş Gözlüğü Kör Edebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.