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Dikenleri yakmak isterken oteli yaktı

SİNOP HABERLERİ  | 30.12.2020 16:29 | Son Güncelleme

Sinop’ta kullanılmayan bir otelin çevresindeki dikenleri keserek yakmaya çalışan bir vatandaş ateşin plastik yağmur borusuna sıçraması sonucu otelin çatısını yaktı.

Sinop’ta kullanılmayan bir otelin çevresindeki dikenleri keserek yakmaya çalışan bir vatandaş ateşin plastik yağmur borusuna sıçraması sonucu otelin çatısını yaktı. Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın havadan görüntülendi.
Yangın, Bostancılı Mahallesi’nde bir süredir kullanılmayan 3 katlı bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş otelin çevre düzenlemesi için çevredeki dikenleri yaktı. Alevler dikenlerin yakıldığı bölgenin hemen yanında bulunan yağmur gider borusuna sıçrayarak borudan doğru çatıdaki keresteleri tutuşturdu. Çatıdan dumanların çıktığını gören vatandaş önce kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı. Ancak başarılı olamayınca itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Çatıdaki kiremitlerin zaman zaman düşmesi itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken yol trafiğe bir süre kapatıldı. Yangın sonrası binada maddi zarar oluştu. Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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