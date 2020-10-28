Dikiciler odasından kandil duası

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Dikiciler ve Kunduracılar Odası öncülüğünde Ayakkabıcılar Arastası’nda düzenlenen kandil duasına katıldı.

İçinde bulunulan pandemi şartları nedeniyle katılımın düşük tutulduğu duada helal, bol ve bereketli kazançlar için dua eden Başkan Gür, daha sonra arastada faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara gül hediye etti.

Yüce Allah’ın tekrarına kavuşturması temennisinde bulunarak esnaf ve sanatkarlar başta olmak üzere tüm Çorum halkının ve İslam aleminin Mevlid Kandili’ni kutlayan Gür, esnafa da hayırlı işler ve bol kazançlar temennisinde bulundu.

Birlik Başkanı Recep Gür’e Kandil Duası’nda Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal ile Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer de eşlik etti.

